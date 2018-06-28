Bakan Fakıbaba soruları yanıtladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Seçimden sonra 'patates fiyatları düşecek' dedim, bugün düştü, bir hafta sonra daha fazla düşecek. Yeterli patatesimiz var ama fırsatçılardan dolayı fiyat yükseliyor. Biz de bunu regüle etmek için ithal etmek durumunda kalıyoruz." dedi.

Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ankara Valiliği iş birliğinde Polatlı ilçesinde yapılan Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi'nin açılış törenine katıldı.

Törenin ardından yerleşkeyi gezen Fakıbaba, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fakıbaba, Aksaray, Niğde mitingleri sırasında patates üreticilerinin ihracat desteği istediklerini ve bu desteğin sağlandığını belirterek, "Ne oldu da depolarda bu kadar patates varken ve bunlar için ihracat desteği istenirken seçim öncesinde 50 kuruştan 6 liraya çıktı, ben de hayretler içerisindeyim. Seçimden sonra 'patates fiyatları düşecek' dedim, bugün düştü, bir hafta sonra daha fazla düşecek. Yeterli patatesimiz var ama fırsatçılardan dolayı fiyat yükseliyor. Biz de bunu regüle etmek için ithal etmek durumunda kalıyoruz." diye konuştu.