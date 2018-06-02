Bakan Fakıbaba'dan kıyı balıkçılarına destek açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, geleneksel balıkçılık yöntemleriyle avcılık yapan 10 metreden küçük ruhsatlı balıkçı teknesi sahiplerine bu sene 500 lira ile bin lira arasında destekleme ödemesinde bulunulacağını bildirdi.

Fakıbaba, yazılı açıklamasında, 29 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tebliğ kapsamında geleneksel balıkçılık yöntemleriyle avcılık yapan 10 metreden küçük ruhsatlı balıkçı teknesi sahiplerine bu sene 500 lira ile bin lira arasında destekleme ödemesinde bulunacaklarını ifade eden Fakıbaba, balıkçılık filosunda, denizlerde ve iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış 18 bin balıkçı teknesi bulunduğunu bildirdi.

Fakıbaba, bu teknelerin yaklaşık yüzde 10'unu gırgır ve trol diye tabir edilen endüstriyel balıkçılık faaliyetinde bulunan büyük balıkçı teknelerinin, yüzde 90'lık kısmını ise geleneksel kıyı balıkçılığı yapan 10 metreden küçük balıkçı teknelerinin oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: