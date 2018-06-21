FİNANS

Bakan Faruk Özlü: "(Yerli otomobil) 5 model olacak. Ön sipariş toplasak milyon adedin üzerinde sipariş alabileceğimiz bir pazar var."

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 10:45 | Son Güncelleme

Bakan Faruk Özlü: "(Yerli otomobil) 5 model olacak. Ön sipariş toplasak milyon adedin üzerinde sipariş alabileceğimiz bir pazar var."


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ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü flaş yerli otomobil

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