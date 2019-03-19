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Bakan Kurum: Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 18:10 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de deprem riski olan binaların bir an evvel dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, "Hedefimiz yılda 300 bini konutu dönüştürmek.

ANKARA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de deprem riski olan binaların bir an evvel dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, "Hedefimiz yılda 300 bini konutu dönüştürmek. Allah izin verirse de önümüzdeki 20 yıllık süreçte ülkemizde deprem riski altında yaşayan hiçbir vatandaşımız kalsın istemiyoruz" dedi. Bakan Murat Kurum, 'İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında 548 konutun temel atma törenine katıldı. Bakan Kurum, projenin bu bölümünün yatırım bedelinin yaklaşık 140 milyon lira olduğunu söyledi. Bölgeye konutların yanı sıra 1800 ağaç dikileceğini, yürüyüş yolları, çocuk oyun ve rekreasyon alanları da olacağını belirten Murat Kurum, "İnşallah bugün temelini attığımız konutları en kısa zamanda bitirerek, vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Bugün ilk etabın temelini atıyoruz, akabinde Mamak Belediyemizle, Büyükşehir Belediyemizle buradaki kentsel dönüşüm sorununu halledecek, etaplar halinde diğer temelleri de atacağız" diye konuştu. 'ANKARA'DA 94 BİN 958 KONUT' Mutlu Mahallesi'nde yer alan 62 hektarlık alanın 'riskli alan' ilan edildiğini hatırlatan Kurum, bu bölgedeki gecekonduların da yıkılacağını ve yerine yatay mimari esaslı 2 bin 559 konutluk projenin hayata geçirileceğini söyledi. Bakanlığının Ankara'ya 36 milyarlık yatırım yaptığını, 9 milyar liralık yatırımın da devam ettiğini kaydeden Bakan Murat Kurum, "TOKİ eliyle Ankara'da bugüne kadar 94 bin 958 konut uygulaması başlattık. Bu konutların 84 bin tanesini hamdolsun tamamladık, 11 bininin yapımı devam ediyor" dedi. SOSYAL KONUT PROJESİNE 250 BİN TALEP Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 67 ilde hayata geçirilecek 50 bin sosyal konut projesi için gelen başvuru sayısına ilişkin bilgi de vererek, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın talep sayısı bugün itibarıyla 250 bine ulaştı. Bu proje kapsamında Ankara'da da 2 bin 934 sosyal konut yapacağız. Konutlarımızı Sincan, Yenimahalle Yakacık, Saraycık ve Ayaş'ta yapıyoruz ve üç etapta bu konutlarımızı inşa edeceğiz. Bu konutları aylık 473 lira taksitle temin edebiliyorsunuz ve kira öder gibi, kiranın da altında ev sahibi olabiliyorsunuz. Projeye gelen başvuru sayısına göre konut sayısını artırmayı planlıyoruz. Hedefimiz 2023 yılına kadar tüm Türkiye'de 250 bin sosyal konut projesini gerçekleştirmek ve de 'Yatay mimariyle yükselen Türkiye' sloganıyla çıktığımız şehirleşme anlayışını tüm şehirlerimizde uygulamak istiyoruz." Bakan Kurum, TOKİ'den ev alan 210 bin vatandaşın, borçlarını 19 Nisan'a kadar kapatmaları halinde yüzde 22 indirimden faydalanacaklarını, uygulamanın 21 Mart itibarıyla başlayacağını kaydetti. 'HEDEF YILDA 300 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRMEK' Kurum, Türkiye'nin depremden çok çektiğini, yeni acılar yaşanmasını istemedikleri için kentsel dönüşüm projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, "Ülke olarak deprem riski olan binaları bir an evvel dönüştürmek zorundayız. Hedefimiz yılda 300 bini konutu dönüştürmek. Allah izin verirse de önümüzdeki 20 yıllık süreçte ülkemizde deprem riski altında yaşayan hiçbir vatandaşımız kalsın istemiyoruz ve bu sayede de 6 milyon 700 bin konutu dönüştürmüş olacağız" dedi. 'KANAL ANKARA PROJESİNİ BAŞLATTIK' Sadece Mamak için değil Ankara için de büyük bir gün olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Ankara'ya yeni ve çok özel bir çehre kazandıracak Kanal Ankara projesini başlattık. Temelini attığımız İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'yle projenin ilk etabını gerçekleştirmiş oluyoruz. Ankara'nın güneyinde; Kanal Ankara, millet bahçesi, Mogan Gölü ve Türkiye'nin en büyük arboretum ve botanik bahçesiyle birlikte, tam 35 kilometre uzunluğunda yeşil bir koridor oluşturuyoruz. İçerisinde su sporları, doğa sporları, seyir terası, engelsiz oyun alanı, piknik alanı, yürüme-bisiklet yolları, kültür ve konser alanları gibi birçok aktivitenin olduğu projemizin temelini de atmış oluyoruz" diye konuştu. 'ANKARA'NIN YENİ AKCİĞERİ OLACAK' 660 bin metrekarelik Atatürk Kültür Merkezi alanının temelinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle atılacağını kaydeden Kurum şunları söyledi: "İçinde kültür alanları var, millet kıraathaneleri, yürüyüş yolları var, göletler, çim alanları var, 81 ilimizin ürünlerinin sergilenebileceği alanlar var. İçinde camimiz var. Kıraathanemiz içinde gençlerimiz ders çalışacaklar ve orada yüz binlerce kitaptan faydalanacaklar. İnşallah oraya Türkiye'nin en büyük millet kıraathanelerinden bir tanesini yapacağız. Bu sayede Ankaralı kardeşlerimiz güneyde ve kuzeyde yaptığımız yeşil koridorlar sayesinde hafta sonu vakitlerini değerlendirecekler. Bu yapacağımız yatırımlar tam 1 milyar lira, eski parayla 1 katrilyon liralık yatırımı bugün Ankara'mıza kazandırmış ve bu iki yeşil koridorla Ankaralıların nefes alacağı yaşam alanlarını oluşturacağız. Temelini attığımız İmrahor Vadisi'ndeki birinci etabın toplam büyüklüğü 193 bin metrekare ve Ankara'mızın yeni akciğeri olacak inşallah. İki bin ağacın dikildiği, hobi bahçeleri ve yürüyüş parklarının da olduğu çok önemli bir alanı da Ankara'ya kazandırmış olacağız." 600 GÜNDE TAMAMLANACAK TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise 59 il ve 136 ilçede 165 kentsel dönüşüm projesinin devam ettiğini söyleyerek, "Bu yıl içinde 66 proje daha ilave edilecek olup, bu kapsamda 30- 40 bin konutun daha ihalesi planlanmaktadır. Bugün temeli atılacak 548 konutun ihalesi de TOKİ tarafından yapılmış olup, 600 gün içerisinde bitirilme planlanmıştır. İnşa edilecek bu konutların 476 adedi '3+1', 52 adedi '2+1' ve 20 adedi '1+1' olarak tasarlanmıştır" dedi.

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Bakan Kurum: Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmekBakan Kurum: Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek
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