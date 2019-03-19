Bakan Kurum: Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek

Bakan Murat Kurum, 'İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında 548 konutun temel atma törenine katıldı. Bakan Kurum, projenin bu bölümünün yatırım bedelinin yaklaşık 140 milyon lira olduğunu söyledi. Bölgeye konutların yanı sıra 1800 ağaç dikileceğini, yürüyüş yolları, çocuk oyun ve rekreasyon alanları da olacağını belirten Murat Kurum, "İnşallah bugün temelini attığımız konutları en kısa zamanda bitirerek, vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Bugün ilk etabın temelini atıyoruz, akabinde Mamak Belediyemizle, Büyükşehir Belediyemizle buradaki kentsel dönüşüm sorununu halledecek, etaplar halinde diğer temelleri de atacağız" diye konuştu.

ANKARA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de deprem riski olan binaların bir an evvel dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, "Hedefimiz yılda 300 bini konutu dönüştürmek. Allah izin verirse de önümüzdeki 20 yıllık süreçte ülkemizde deprem riski altında yaşayan hiçbir vatandaşımız kalsın istemiyoruz" dedi.

'ANKARA'DA 94 BİN 958 KONUT'

Mutlu Mahallesi'nde yer alan 62 hektarlık alanın 'riskli alan' ilan edildiğini hatırlatan Kurum, bu bölgedeki gecekonduların da yıkılacağını ve yerine yatay mimari esaslı 2 bin 559 konutluk projenin hayata geçirileceğini söyledi. Bakanlığının Ankara'ya 36 milyarlık yatırım yaptığını, 9 milyar liralık yatırımın da devam ettiğini kaydeden Bakan Murat Kurum, "TOKİ eliyle Ankara'da bugüne kadar 94 bin 958 konut uygulaması başlattık. Bu konutların 84 bin tanesini hamdolsun tamamladık, 11 bininin yapımı devam ediyor" dedi.

SOSYAL KONUT PROJESİNE 250 BİN TALEP

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 67 ilde hayata geçirilecek 50 bin sosyal konut projesi için gelen başvuru sayısına ilişkin bilgi de vererek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın talep sayısı bugün itibarıyla 250 bine ulaştı. Bu proje kapsamında Ankara'da da 2 bin 934 sosyal konut yapacağız. Konutlarımızı Sincan, Yenimahalle Yakacık, Saraycık ve Ayaş'ta yapıyoruz ve üç etapta bu konutlarımızı inşa edeceğiz. Bu konutları aylık 473 lira taksitle temin edebiliyorsunuz ve kira öder gibi, kiranın da altında ev sahibi olabiliyorsunuz. Projeye gelen başvuru sayısına göre konut sayısını artırmayı planlıyoruz. Hedefimiz 2023 yılına kadar tüm Türkiye'de 250 bin sosyal konut projesini gerçekleştirmek ve de 'Yatay mimariyle yükselen Türkiye' sloganıyla çıktığımız şehirleşme anlayışını tüm şehirlerimizde uygulamak istiyoruz."