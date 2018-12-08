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Bakan Kurum: İmar Barışı'na 8 milyon 900 kişi başvurdu

FİNANS HABERLERİ  | 08.12.2018 18:13 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Aralık itibarıyla sona erecek İmar Barışı için şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu ve 7 milyar 511 milyon liralık ödeme yapıldığını bildirdi.

Bakan Kurum: İmar Barışı'na 8 milyon 900 kişi başvurdu

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Aralık itibarıyla sona erecek İmar Barışı için şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu ve 7 milyar 511 milyon liralık ödeme yapıldığını bildirdi. Bakan Kurum, yıl sonuna kadar başvuru sayısının 10 milyonu bulmasını ve geçmesini beklediklerini söyledi.
Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere uçakla Erzurum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, belediye başkanları ve kurum müdürleriyle toplantı yaptı. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait otelde düzenlenen toplantıda başkanların sorunlarını dinleyen Bakan Kurum ardından Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le birlikte Palandöken'deki kafe ve tesisleri gezdi. Bakan Kurum, 'gondol lift' tesislerinde de incelemelerde bulundu. Kayak merkezi incelemesi sonrası Bakan Yardımcısı Fatma Varank, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleriyle TOKİ konutlarını inceleyen Bakan Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve yöneticilerden bilgi aldı.
Erzurum gezisini tarihi Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi'yle sürdüren Bakan Kurum, kar yağışı altında açıklamalarda bulundu. Erzurum Kalesi'ni de içine alan bölgede yaklaşık 250-300 bin metrekarelik millet bahçesi oluşturacakları bilgisini veren Kurum, tarih ve kültürün öne çıktığı sosyal donatı alanı meydana getireceklerini belirtti. Belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda kent merkezinde yaşanan hava kirliliğinin gündeme geldiğini ifade eden Bakan Kurum, Türkiye'de 339 hava izleme istasyonuyla hava kalitesini izlediklerini söyledi. Erzurum'da 5 bölgede hava kirliliğini takip ettiklerini vurgulayan Bakan Kurum, şu an için kent merkezindeki hava kirliliği seviyesinin iyi oranda olduğuna dikkat çekti. Kışın gelmesiyle birlikte kalitesiz kömür kullanmaktan kaynaklı bir kirlilik söz konusu olduğunu anlatan Bakan Murat Kurum, "Kömürün kalitesini Valimizle konuştuk. Vali Bey daha kaliteli bir kömür temini ya da doğal gaz kullanımını yaygınlaştırarak kent merkezi için bir düzenlemeye gidecek. Alt gelir grubu vatandaşlara destek olması için Bakanlığımızın sürdürdüğü yardım süreci var. Şehir merkezinde yaşanan bu hassasiyeti ileteceğiz. Valilik konunun takipçisi olacak. Hava kalitesini daha iyi seviyelere çıkaracağız" diye konuştu.
İMAR BARIŞI'NA 8 MİLYON 900 BİN BAŞVURU
Erzurum Kalesi önündeki basın açıklaması sonrası soruları cevaplandıran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 8 milyon 900 bin vatandaşın İmar Barışı'na başvurduğu bilgisini verdi. 7 milyar 511 milyon lira gelirin söz konusu olduğunu bildiren Bakan Kurum, başvuruların Aralık sonu itibarıyla biteceğini hatırlattı. Erzurum genelinde başvuru sayısının 45 bin olduğunu, vatandaşların 15 milyon TL ödeme yaptığını ifade eden Kurum, "Bilindiği gibi İmar Barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan yapıları içeriyor. Valileri, belediye başkanlıklarını bu konuda uyarıyoruz, '31 Aralık 2017'den sonra yapılmış yapıları kayda almayın' diye. Konuyu Bakanlık denetim birimleri sıkı takip ediyor. Biz İmar Barışı'ndan 14 milyon vatandaşın yararlanmasını bekliyorduk. Şu ana kadar 9 milyona yaklaştı. Müracaatlar Aralık sonuna kadar devam edecek. 10 milyon seviyelerine gelecek ve aşacaktır diye düşünüyoruz" dedi.
Kale önündeki basın açıklaması sonrası beraberindekilerle bölgeyi gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Hacıcuma, Kavakkapı bölgelerini ziyaret ederek kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

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Bakan Kurum: İmar Barışı'na 8 milyon 900 kişi başvurduBakan Kurum: İmar Barışı'na 8 milyon 900 kişi başvurduBakan Kurum: İmar Barışı'na 8 milyon 900 kişi başvurduBakan Kurum: İmar Barışı'na 8 milyon 900 kişi başvurdu

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