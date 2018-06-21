FİNANS

Bakan Özlü, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 13:26 | Son Güncelleme

"(Yerli otomobil üretimi) Yaptığımız teknik ve mali analiz sonucunda, yaklaşık 15 yıllık bir süre içinde 3,2 milyar avroluk yatırım öngörüyoruz" - "Bu projenin Türk ekonomisine katkısı 50 milyar avro olacak. Bunlar varsayım değil, bir fizibilite çalışması sonucu ortaya çıkmış rakamlardır"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin Otomobili Projesi kapsamında 15 yıllık sürede 3,2 milyar avroluk yatırım yapılmasını öngördüklerini belirterek, "Bu projenin Türk ekonomisine katkısı 50 milyar avro olacak. Bunlar varsayım değil, bir fizibilite çalışması sonucu ortaya çıkmış rakamlardır." dedi.

Özlü, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yerli otomobil projesi konusundaki eleştirilerini yanıtlayan Özlü, İnce'nin öğretmen kökenli olduğunu hatırlatarak, "Maalesef okumuyor, dersine de çalışmıyor. Öğretmenlik hayatında da hazırlık yapmadan öğrencilerine ders anlattıysa gerisini siz düşünün." diye konuştu.

Özlü, tasarladıkları otomobilin dijital teknoloji ve akıllı sürüş sistemleri ile donatılmış geleceğin otomobili olduğunun altını çizerek, bu otomobilin elektrikli olacağını, artık içten yanmalı motorların sonuna gelindiğini ifade etti.

Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde önümüzdeki yıllarda içten yanmalı motorlara sahip araçların şehir merkezlerine girişinin yasaklanacağına dikkati çeken Özlü, büyük firmaların tamamen elektrikli otomobil üretmek üzerine planlama yaptıklarını kaydetti.

Özlü, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde sadece devletin bulunmadığına işaret ederek, burada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) dahil, özel sektörün 6 kuruluşu olduğunu anımsattı.

Bunların ihracat yapan, Türkiye ölçeğinde yaygın bayileri olan, dünyayı takip eden şirketler olduğuna işaret eden Özlü, "Muharrem İnce, bu şirketlerden herhangi birini arayıp sorsa doğruyu öğrenebilirdi. Maalesef muhalefet çalışmıyor, tembel, okumuyor, düşünmüyor. Dedikodu tabir edilen ifadelerle muhalefet yapıyor. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin söyledikleri gerçeği yansıtmıyor. Bizim projemizle ilgili biraz çalışsa, okusa sanki daha doğru olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Küresel bir başarı hedefliyoruz"

Özlü, proje yönetiminde iki kademe bulunduğunu, bunlardan birinin çalışma grubu olduğunu ve şirketlerin üst yöneticilerinden oluştuğuna işaret ederek, projeye kapsamında üst yönetici (CEO) olarak Mehmet Gürcan Karakaş'ın atandığını hatırlattı. Özlü, yönlendirme kurulunda ise kendisinin yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve proje ortağı şirketlerin sahiplerinin yer aldığını ifade etti.

Üst yönetici belirlerken uluslararası ölçekte başarılı olmuş bir Türk aradıklarını anlatan Özlü, bu kapsamda bir insan kaynakları firmasıyla anlaştıklarını ve Türkiye ile dünyada başarılı olmuş 15 kişinin tespit edildiğini söyledi.

Çalışma grubunun söz konusu 15 kişiyle yaptığı mülakat sonucu, sayının 3 kişiye düştüğünü, yönlendirme kurulunun da bu kişilerle görüşme yaptığını bildiren Özlü, çalışmaların sonucunda Karakaş'ı ortak kararla belirlediklerini dile getirdi.

Özlü, Almanya'da yapılan bir araştırmada, Karakaş'ın bu ülkedeki en başarılı 100 üst düzey yöneticiden biri seçildiğine dikkati çekerek, "Henüz yaşı genç, 50'li yaşlarda. Aşağı yukarı 28 yıldır uluslararası bir firmada çalışıyor, ODTÜ mezunu, bir süre Aselsan'da çalışmış bir Türk. Küresel bir başarı hedefliyoruz. Bunun için küresel piyasaları bilen bir Türk ile çalışmak istiyoruz." diye konuştu.

- "48 aylık bir dönem öngördük"

Türkiye'nin otomobil sanayisi konusunda çok büyük yetenekler kazandığını vurgulayan Özlü, bunun artık bir markayla taçlandırılması gerektiğini ifade etti.

Özlü, üretim yerinin belirlenmesi hususunda fizibilite çalışması yapacaklarına dikkati çekerek, bu kapsamda 22 ilden talep geldiğini ifade etti. Özlü, gelecek yıl teknik ve mali analizlerin yapılmasının ardından üretim yerinin belirleneceğini bildirdi.

Proje kapsamında atılacak adımlara ilişkin 48 aylık iki aşamalı çalışma takvimi belirlediklerini aktaran Özlü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zaten bir otomobilin tasarım aşamasından piyasaya sürülmesine kadar geçen süre 36 ile 60 ay arasında. Bu, bütün dünyada böyle. Birinci fazda ortak girişim grubunun oluşturulması var, bunu oluşturduk. Kapsamlı bir mali ve teknik analiz çalışması var, bunu da yaptık. Şirketin ortaklarının belirlenmesi konusunu aştık. Şirketin 6 ortağı var. Beş ortak yüzde 19 hisseye sahip eşit ortak, TOBB yüzde 5 hisse ile ortak."

Söz konusu otomobilin bütün fikri ve sınai mülkiyet haklarının Türkiye'ye ait olacağına işaret eden Özlü, "Bunu başaracağız. Yaptığımız teknik ve mali analiz sonucunda, yaklaşık 15 yıllık bir süre içinde, 3,2 milyar avroluk bir yatırım öngörüyoruz. Bu projenin Türk ekonomisine katkısı 50 milyar avro olacak. Bunlar varsayım değil, bir fizibilite çalışması sonucu ortaya çıkmış rakamlardır. Cari açığa 7 milyar avro katkı sağlayacak. Doğrudan 4 bin ama dolaylı olarak da kattığımızda 20 bin kişiye istihdam sağlayacak bir proje." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

PARTNERSosyal medyada paylaştı! Fena rezil olduSosyal medyada paylaştı! Fena rezil oldu
TÜROB: Atatürk Havalimanı da faaliyetlerini sürdürsünTÜROB: Atatürk Havalimanı da faaliyetlerini sürdürsün
TOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldıTOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA) Editör Masası Faruk Özlü Türkiye'nin otomobili

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Çalışanlar dikkat! İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez

Çalışanlar dikkat! İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez

Soğan-patateste fiyat artışına ithalat önlemi

Soğan-patateste fiyat artışına ithalat önlemi

Vergi dairelerinde seçim ve YKS mesaisi

Vergi dairelerinde seçim ve YKS mesaisi

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TÜROB: Atatürk Havalimanı da faaliyetlerini sürdürsün

TÜROB: Atatürk Havalimanı da faaliyetlerini sürdürsün

TOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldı

TOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldı

Dicle Elektrik’ten 40 milyon lira aydınlatma yatırımı

Dicle Elektrik’ten 40 milyon lira aydınlatma yatırımı

Tüketici güven endeksi Haziran ayında 70.3 oldu

Tüketici güven endeksi Haziran ayında 70.3 oldu

Microsoft geleceğin bilim kadınlarını arıyor

Microsoft geleceğin bilim kadınlarını arıyor

Ticari kredi kartı başvurusu da internete taşındı

Ticari kredi kartı başvurusu da internete taşındı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.