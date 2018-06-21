Bakan Özlü, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin Otomobili Projesi kapsamında 15 yıllık sürede 3,2 milyar avroluk yatırım yapılmasını öngördüklerini belirterek, "Bu projenin Türk ekonomisine katkısı 50 milyar avro olacak. Bunlar varsayım değil, bir fizibilite çalışması sonucu ortaya çıkmış rakamlardır." dedi. Özlü, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yerli otomobil projesi konusundaki eleştirilerini yanıtlayan Özlü, İnce'nin öğretmen kökenli olduğunu hatırlatarak, "Maalesef okumuyor, dersine de çalışmıyor. Öğretmenlik hayatında da hazırlık yapmadan öğrencilerine ders anlattıysa gerisini siz düşünün." diye konuştu. Özlü, tasarladıkları otomobilin dijital teknoloji ve akıllı sürüş sistemleri ile donatılmış geleceğin otomobili olduğunun altını çizerek, bu otomobilin elektrikli olacağını, artık içten yanmalı motorların sonuna gelindiğini ifade etti. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde önümüzdeki yıllarda içten yanmalı motorlara sahip araçların şehir merkezlerine girişinin yasaklanacağına dikkati çeken Özlü, büyük firmaların tamamen elektrikli otomobil üretmek üzerine planlama yaptıklarını kaydetti.

Özlü, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde sadece devletin bulunmadığına işaret ederek, burada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) dahil, özel sektörün 6 kuruluşu olduğunu anımsattı. Bunların ihracat yapan, Türkiye ölçeğinde yaygın bayileri olan, dünyayı takip eden şirketler olduğuna işaret eden Özlü, "Muharrem İnce, bu şirketlerden herhangi birini arayıp sorsa doğruyu öğrenebilirdi. Maalesef muhalefet çalışmıyor, tembel, okumuyor, düşünmüyor. Dedikodu tabir edilen ifadelerle muhalefet yapıyor. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin söyledikleri gerçeği yansıtmıyor. Bizim projemizle ilgili biraz çalışsa, okusa sanki daha doğru olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı. - "Küresel bir başarı hedefliyoruz" Özlü, proje yönetiminde iki kademe bulunduğunu, bunlardan birinin çalışma grubu olduğunu ve şirketlerin üst yöneticilerinden oluştuğuna işaret ederek, projeye kapsamında üst yönetici (CEO) olarak Mehmet Gürcan Karakaş'ın atandığını hatırlattı. Özlü, yönlendirme kurulunda ise kendisinin yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve proje ortağı şirketlerin sahiplerinin yer aldığını ifade etti.

Üst yönetici belirlerken uluslararası ölçekte başarılı olmuş bir Türk aradıklarını anlatan Özlü, bu kapsamda bir insan kaynakları firmasıyla anlaştıklarını ve Türkiye ile dünyada başarılı olmuş 15 kişinin tespit edildiğini söyledi. Çalışma grubunun söz konusu 15 kişiyle yaptığı mülakat sonucu, sayının 3 kişiye düştüğünü, yönlendirme kurulunun da bu kişilerle görüşme yaptığını bildiren Özlü, çalışmaların sonucunda Karakaş'ı ortak kararla belirlediklerini dile getirdi. Özlü, Almanya'da yapılan bir araştırmada, Karakaş'ın bu ülkedeki en başarılı 100 üst düzey yöneticiden biri seçildiğine dikkati çekerek, "Henüz yaşı genç, 50'li yaşlarda. Aşağı yukarı 28 yıldır uluslararası bir firmada çalışıyor, ODTÜ mezunu, bir süre Aselsan'da çalışmış bir Türk. Küresel bir başarı hedefliyoruz. Bunun için küresel piyasaları bilen bir Türk ile çalışmak istiyoruz." diye konuştu. - "48 aylık bir dönem öngördük" Türkiye'nin otomobil sanayisi konusunda çok büyük yetenekler kazandığını vurgulayan Özlü, bunun artık bir markayla taçlandırılması gerektiğini ifade etti.