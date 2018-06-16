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Bakan Özlü: İkinci ve üçüncü çeyrekte büyümeye devam edeceğiz

FİNANS HABERLERİ  | 16.06.2018 22:07 | Son Güncelleme

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye, geçen yıl dünyada en çok büyüyen ülke oldu; 7,4 oranında büyüdü.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye, geçen yıl dünyada en çok büyüyen ülke oldu; 7,4 oranında büyüdü. İkinci ve üçüncü çeyrekte büyümeye devam edeceğiz" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, AK Parti Düzce İl Teşkilatı ile birlikte Beyköy beldesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada hitap eden Bakan Özlü, nisan ayında sanayi üretiminde en yüksek değerlerin yakalandığını söyledi. Özlü, "Bu yıl cumhuriyet tarihinin en yüksek sanayi üretim rakamlarını yakaladık. Geçen nisan ayı cumhuriyet tarihimizin en yüksek üretim yapılan ayı oldu. AK Parti farklıdır. Bizim farkımız bizim çalışkanlığımızdır. Biz çalışan insanların partisiyiz. Biz çalışmalarımızı hesaba göre yaparız. Hesapsız iş yapmayız. Konuşuyorlar. 'Ekonomide çalkantı var, döviz kurları düştü, derecelendirme kurumları Türkiye'nin notunu kırdı' diyorlar. Türkiye büyüyor. Türkiye; geçen yıl dünyada en çok büyüyen ülke oldu; 7,4 oranında büyüdü. İkinci ve üçüncü çeyrekte büyümeye devam edeceğiz. Büyüme demek; istihdam demek, gayri safi milli hasıla demek, ihracat demek. Büyüyen bir Türkiye var" diye konuştu.

Yeni sistemle işlerin daha hızlı yapılacağını vurgulayan Bakan Özlü, şunları söyledi:

"Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin markasıdır. 'Türkiye' denilince akla gelen isim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan sistem kuran adamdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi; MHP ile birlikte geçen sene bir referandum oldu, yeni bir sisteme geçtik. Yeni sistem, başkanlık sistemidir. İşlerimizi daha hızlı yapacağımız bir sistemdir. Daha çabuk karar alacağımız bir sistemdir. Şimdiye kadar ne hizmet yaptıysak bundan sonra 2 katı daha hızlı yapacağız. Yeni sistem daha hızlı çalışmaya müsaade ediyor. 24 Haziran'da bu sistemin hazırlığını yapacağız. Milletler için çalışan bir cumhurbaşkanımız var. Kendisi ile çalışmaktan onur duyuyoruz. Dünyada ezilen, horlanan bir lider. Amerika'nın büyükelçiliğinin Filistin'e taşınması ile ilgili olarak bir hadise oldu. 57'nin üzerine İslam ülkeleri var. En net ve doğru ses, Türkiye'den çıktı. 50'den fazla insan öldü. İsrail askerleri çoluk, çocuk demeden acımasızca ateş ettiler. Tek gür ses, Türkiye'den çıktı. AK Parti iktidarı sadece Türkiye için değil, Düzce için değil, bütün dünya için ışıktır ve umuttur."

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