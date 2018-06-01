Bakan Özlü'den seçim bürosu açılışı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) daha güçlü hale geleceğini belirterek, "AK Parti, TBMM'de güçlü olacak, daha hızlı kararlar alınacak. Türkiye'ye sıçrama yaptıracağız." dedi.

Bakan Özlü, AK Parti Akdere Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya konulacağını hatırlatarak, "16 yıldır el atmadığımız hiçbir konu kalmadı ve Türkiye'ye her alanda mesafe aldırdık. Türkiye'yi 3'e katladık, şu anda 3 Türkiye var. Parlamenter sistemde zorlanarak bunu yaptık. Mevcut sistem değişti. Şimdi 24 Haziran'da yeni sistemin uygulamasına geçeceğiz." diye konuştu.

TBMM'nin seçimlerden sonra daha güçlü hale geleceğini vurgulayan Özlü, "Güçlü Meclis diyoruz yani çok kısa sürede yasa yapabilen ve mevcut kanunları günün ihtiyaçlarına göre güncelleyebilen bir Meclis. AK Parti TBMM'de güçlü olacak, daha hızlı kararlar alınacak. Türkiye'ye sıçrama yaptıracağız." değerlendirmesinde bulundu.