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Bakan Özlü'den seçim bürosu açılışı

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 16:16 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "AK Parti TBMM'de güçlü olacak, daha hızlı kararlar alınacak. Türkiye'ye sıçrama yaptıracağız"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) daha güçlü hale geleceğini belirterek, "AK Parti, TBMM'de güçlü olacak, daha hızlı kararlar alınacak. Türkiye'ye sıçrama yaptıracağız." dedi.

Bakan Özlü, AK Parti Akdere Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya konulacağını hatırlatarak, "16 yıldır el atmadığımız hiçbir konu kalmadı ve Türkiye'ye her alanda mesafe aldırdık. Türkiye'yi 3'e katladık, şu anda 3 Türkiye var. Parlamenter sistemde zorlanarak bunu yaptık. Mevcut sistem değişti. Şimdi 24 Haziran'da yeni sistemin uygulamasına geçeceğiz." diye konuştu.

TBMM'nin seçimlerden sonra daha güçlü hale geleceğini vurgulayan Özlü, "Güçlü Meclis diyoruz yani çok kısa sürede yasa yapabilen ve mevcut kanunları günün ihtiyaçlarına göre güncelleyebilen bir Meclis. AK Parti TBMM'de güçlü olacak, daha hızlı kararlar alınacak. Türkiye'ye sıçrama yaptıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, AK Parti olarak güçlü bir aday kadrosuyla seçime girdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Diğer partilerle mukayese edelim. AK Parti'nin milletvekili adayları yıldız gibi parlıyor. Çok iyi hazırlanmış bir listeyle seçime gidiyoruz. Eksiği var mıdır, yok mudur tartışılır ama diğer partilerle mukayese ettiğimizde bir üstünlüğe sahibiz."

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Sizin oylarınızla sistem değişikliğine gidildi. Bunun ilk uygulama tarihi 24 Haziran olacak." ifadesini kullandı.

Özlü ve Akgül, seçim irtibat bürosunun açılışının ardından Akdere Mahallesi'nde Merkez Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Taksicilerin ve durağa gelen esnafın sorunlarını dinleyen Özlü, kendisini izleyen çocuklara da dergi ve satranç takımı hediye etti.

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24 Haziran seçimleri Ak Parti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

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