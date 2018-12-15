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Bakan Pakdemirli: 2019'da tarıma 16,1 milyar liralık destek verilecek

FİNANS HABERLERİ  | 15.12.2018 13:29 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destekte 2018 yılında 14,5 milyar liralık ödeme yapıldığını, 2019 yılında ise tarıma 16,1 milyar liralık destek verileceğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destekte 2018 yılında 14,5 milyar liralık ödeme yapıldığını, 2019 yılında ise tarıma 16,1 milyar liralık destek verileceğini açıkladı.
Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sırada yer aldığını belirtti. Bakanlık olarak tarım, orman ve su alanlarında son 16 yılda yapılan destek ve yatırımlar ile büyük mesafe katettiklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, geçmişe göre tarımsal desteklerde yüzde 700'lük artış sağladıklarını ifade etti. Bakan Pakdemirli şunları kaydetti:
"16 yıl önce 1,8 milyar liralık tarımsal destek verilirken, 2018 yılında bu rakamı 14,5 milyar liraya yükselttik. Desteklerin bu denli artması elbette üretimimize olumlu yönde yansıdı ve bitkisel üretimimiz, yüzde 22 artışla 98 milyon tondan 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 8,4 milyon tondan 20,7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 421 bin tondan 1 milyon 126 bin tona yükseldi. Aynı şekilde tavuk eti üretimimiz, yüzde 200 artışla 700 bin tondan 2,1 milyon tona, yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 11,6 milyar adetten 19,3 milyar adede ulaştı."
SU ÜRÜNLERİNDE HEDEF 2023'TE 600 BİN TON
Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiricilik üretiminde de dünyada en hızlı büyüyen 3'üncü ülke konumunda olduğunu belirterek, "Bu sektörde de gerçekleştirdiğimiz başarılı uygulamalar sayesinde AB ülkeleri arasında 7'nci sıradan 2'nci sıraya yükseldik. 2017'de 280 bin ton olan su ürünleri yetiştiricilik üretimimizin, 2023'te, 600 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin biyoçeşitlilik, küçük aile işletmeciliği, dış pazarlara yakınlık, tarıma dayalı ve bağımlı sanayi, geleneksel üretim kültürü noktalarında çok güçlü olduğunu dile getiren Pakdemirli, açıklamasında şunlara yer verdi:
"Fındık, kiraz, incir ve kayısı gibi ürünlerde dünya lideriyiz. Diğer yandan tarımsal Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 36 milyar liradan 190 milyar liraya yükseldi. Tarımsal ihracatımız ise 3,7 milyar dolardan, 17 milyar dolara ulaştı. Ancak bunlar bizim için yeterli değil. 21 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz ve biz bu büyük hacimden tarımsal üretim ve ihracat olarak en yüksek payı almak için çalışacağız."

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