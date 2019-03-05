Bakan Pakdemirli: 40 yaş altı çiftçilerin yatırımları desteklenecek

Arda ERDOĞAN- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 30 bin haneye ulaşacak 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' ile 40 yaş altı çiftçilerin yatırımlarının yüzde 70- 100 oranında destekleneceğini, Toros Dağları'nda hayvancılık yapan göçerlerin yaşam seviyelerinin yükseltilmesi için yüzde 100 hibe desteği sağlanacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, küçük ölçekli çiftçilerin yaşam seviyelerinin iyileştirilmesi ve üretimin pazara entegrasyonunun sağlanması amacıyla uygulanacak 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin açılış törenine katıldı. Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Pakdemirli, 2006- 2018 döneminde, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında, 10 bin 374 projenin hayata geçirildiğini, bakanlık bütçesinden 2,7 milyar TL hibe desteği sağlandığını söyledi. Hala bin 483 projenin devam ettiğini, 2019 yılı kırsal kalkınma bütçesinin 980 milyon TL olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Bugün ülkemizde artık çiftçi yaş ortalaması 50'nin üzerine çıkmış durumda. Bizler de bakanlık olarak 'çiftçi yaş ortalamasını 20'li yaşlara nasıl çekebiliriz'in ve 'kırsalı nasıl kalkındırabiliriz'in çözüm yolları üzerine odaklanmış durumdayız. Bununla ilgili birçok proje ve çalışma yürütüyoruz. İşte bu minvalde, uzun yıllardır uyguladığımız, kırsal kalkınma projelerine bugün bir yenisini daha ekliyoruz. Böylesi güzel bir projeyi başlatıyor olmaktan duyduğum gururu ve mutluluğu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

Bakan Pakdemirli; Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın dezavantajlı bölgelerinde 45 ilçede ve 2 bin 162 köyde uygulanacak 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin 2023 hedeflerine katkı sağlayacağını söyledi. Pakdemirli, söz konusu illerin, kırsal kalkınmanın odak noktaları haline geleceğini kaydetti.

30 BİN HANEYE ULAŞACAK

Projenin ilk aşamada 30 bin haneye ulaşacağını belirten Bakan Pakdemirli, kırsalda yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin yaşam seviyelerinin iyileştirilmesini ve üretimin pazara entegrasyonunun sağlanmasının amaçlandığını belirtti. Pakdemirli, 2019 ile 2023 yılları arasında uygulanacak projeyle ilgili "Birinci aşama için toplam bütçe 52,5 milyon avro. İkinci aşamayla birlikte, 2026 yılına kadar devam edecek projeye, Çankırı ve Kahramanmaraş illerimiz de dahil edilecek. Toplam bütçesi böylece 98 milyon avroya ulaşacak. Proje ile bireysel çiftçilerimiz ve çiftçi gruplarımızın bitkisel ve hayvansal üretim yatırımları yüzde 70, 40 yaş altındaki genç çiftçilerimizin yatırımları yüzde 70 ve yüzde 100, kooperatif, birlikler ve KOBİ’lerin ekonomik altyapı yatırımları yüzde 75 oranında desteklenecek" diye konuştu.

Toros Dağları'nda, zorlu coğrafyada, hayvancılıkla uğraşan göçerlerin yaşam seviyelerini yükseltmek için yüzde 100 hibe desteği verileceğini kaydeden Pakdemirli, küçük ölçekli meyve-sebze toptancı halleri, hayvan pazarları, mezbahalar, basınçlı sulama sistemleri, mera ve pazar yolları, hayvan içme suyu yapıları ve mera altyapıları gibi kamu yatırımları için yüzde 100 oranında destek verileceğini bildirdi.

300 MİLYON LİRALIK KREDİ HACMİ

Bakan Pakdemirli, proje için Kredi Garanti Fonu ile iş birliği yaptıklarını söyleyerek, "Böylelikle bu projemizden faydalanacak ve teminat güçlüğü çeken çiftçilerimizin, birliklerin, kooperatiflerin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi alabilmelerinin yolunda bir engel kalmayacaktır. Bu Türkiye'de bir ilktir. Bunun için 5 milyon avro bütçe ayırdık. Böylelikle kredi garanti fonu aracılığıyla proje illerinde yaklaşık 300 milyon liralık bir kredi hacminin oluşturulmasını hedefliyoruz" dedi.

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