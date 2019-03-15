Bakan Pakdemirli: Anaç koyun keçi destek ödemeleri bugün başlıyor

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018 yılı anaç koyun keçi desteklemeleri, yetiştiricilerimize bugünden itibaren ödenmeye başlanacaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, '2018 yılı anaç koyun keçi destek ödemeleri'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, ödemelerin bugünden itibaren başlayacağını, yetiştiricilere ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılacağını kaydetti. Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Kimlik numarasının son hanesi '8' olan yetiştiricilerimize; bugün saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi '4' ve '6' olan yetiştiricilerimize ödemeleri 22 Mart 2019'da, kimlik numarasının son hanesi '0' ve '2' olan yetiştiricilerimize ise 29 Mart 2019'da ödeme yapılacak."

Bakan Pakdemirli, 2018 yılı anaç koyun keçi desteklemeleri çerçevesinde, 187 bin yetiştiricinin 21,5 milyon baş anaç koyun ve keçisine 538 milyon lira destek ödeneceğini belirtti.

