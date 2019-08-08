FİNANS

Bakan Pakdemirli, ayçiçeği alım fiyatını açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yüzde 40 yağ oranlı, yüzde 9 rutubetli ve yüzde 2-4 yabancı madde içerikli yağlık ayçiçeği fiyatının 2019- 2020 üretim sezonu için ton başına 2 bin 500 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yüzde 40 yağ oranlı, yüzde 9 rutubetli ve yüzde 2-4 yabancı madde içerikli yağlık ayçiçeği fiyatının 2019- 2020 üretim sezonu için ton başına 2 bin 500 TL olarak belirlendiğini duyurdu.
Bakan Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, sektör temsilcileri ile bir süredir fiyat konusunda yürüttükleri çalışmaların nihayete erdiğini bildirdi. Bakan Pakdemirli, dünyadaki yağlık ayçiçeği üretimi ile dış piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasa dinamiklerinin değerlendirilmesi neticesinde, yüzde 40 yağ oranlı, yüzde 9 rutubetli ve yüzde 2-4 yabancı madde içerikli yağlık ayçiçeği fiyatının 2019- 2020 üretim sezonu için ton başına 2 bin 500 TLolarak belirlendiğini açıkladı. Üreticilerin açıklanan fiyata ilave olarak, bakanlık tarafından verilen ton başına 400 TL fark ödemesi ve 92 TL mazot-gübre desteği ile birlikte toplam 492 TL daha kazanacaklarının altını çizen Bakan Pakdemirli, "Açıkladığımız bu fiyatın ayçiçeği üreticilerimiz, sanayicimiz ve sektörün tüm birimleri için hayırlı, uğurlu olmasını diliyor ve bol verimli, bereketli hasat temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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