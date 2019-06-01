Bakan Pakdemirli, Balkan göçmenleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul'u yönetmek herhangi bir belediyeyi yönetmeye benzemez, güven ister, vizyon ister, çalışkanlık ister ve dahası İstanbul büyük hizmet bekler. Sayın Binali Yıldırım da zekası ve çalışkanlığıyla, iş bilirliği ve iş bitiriciliği ile bilhassa devlet tecrübesi ile İstanbul emini olmaya en layık kişi." dedi.

Pakdemirli, Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen iftarda Balkan göçmenleri ile bir araya geldi.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın selamını ileterek başlayan Pakdemirli, kendisinin de Balkan göçmeni olduğunu söyledi.

Yakın zamanda Bosna Hersek'e gittiğini bildiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Balkanlar bizim ata yurdumuz, özlemimiz, hasretimizdir. Anadolu'nun dört bucağında Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Romanya ve diğer diğer Balkan ülkelerinden gelen kardeşlerimiz var. Anadolu ve özellikle İstanbul bizim limanımız, sığınağımız, baba ocağımızdır. Balkanlardan göç etmiş kardeşlerimiz, birliğimizin, beraberliğimizin, hoşgörümüzün çimentosudur. Yüreğimiz Balkanlı kardeşlerimizle atıyor. Balkanlar mutlu, güvenli ve huzurluysa, biz de mutlu ve huzurluyuz ama onlar güvende ve huzurlu değilse, bizim de mutlu olmamız söz konusu değildir."