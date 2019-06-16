Bakan Pakdemirli, Belgrad Ormanı'nda vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz bağımsız bir devletiz, istediğimiz yerden füzemizi alırız, Kıbrıs'ta da doğal gaz ararız, dünyanın en büyük hava limanını yaparız. Gururlu bir millet olmanın bedelini bize ödetmeye çalışıyorlar." dedi.

Pakdemirli, sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'na gelen, burada spor yapan ve piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, Bakan Pakdemirli'ye büyük ilgi gösterdi.

İlk olarak 900 metrelik parkurda, vatandaşların da katılımıyla yürüyüş yapan Pakdemirli, bitiş noktasında katılımcılara su ve dondurma ikram edip fidan hediye etti.

Bazı vatandaşlar, Pakdemirli'nin Babalar Günü'nü kutladı. Piknik alanında piknik yapan vatandaşları selamlayan Pakdemirli, voleybol oynayan bir grubun oyununa katıldı, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Pilot bölge olarak seçilen ve atlı koruma uygulamasının başlatıldığı Belgrad Ormanı'nda, atlı koruma ekibiyle de buluşan Pakdemirli, yürütülen çalışmaya ilişkin bilgi aldı.

Atlı birliklerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, "Uygulamamız yeni başladı. Bu kadar büyük alanda bu hizmeti veriyor olmamız önemli. Buranın vatandaş tarafından düzgün şekilde kullanılması, konforunun maksimum düzeyde olması için bu hizmet önemli. Güvenlik arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, çok ilgi görüyor, vatandaşlar bundan çok memnun. Başarılı olursa devamını da hızla getiriyor olacağız." ifadelerini kullandı.