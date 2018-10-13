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Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık (2)

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 20:31 | Son Güncelleme

'TARIM ARAZİLERİ MİRASLA BÖLÜNÜYOR' Bakan Pakdemirli, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği Düve Üretim Merkezi açılış ve buzağı küpe takma töreninin ardından incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geçti. Bakan Pakdemirli burada yaptığı konuşmada,  tarım arazilerinin giderek mirasla bölündüğünü belirterek, "Miras kanunumuz ve diğer sebeplerden dolayı araziler küçüldü.

Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık (2)

'TARIM ARAZİLERİ MİRASLA BÖLÜNÜYOR'
Bakan Pakdemirli, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği Düve Üretim Merkezi açılış ve buzağı küpe takma töreninin ardından incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geçti. Bakan Pakdemirli burada yaptığı konuşmada, tarım arazilerinin giderek mirasla bölündüğünü belirterek, "Miras kanunumuz ve diğer sebeplerden dolayı araziler küçüldü. Bu arazilerde tarım yapmak git gide azalıyor. Bizim bu toplulaştırmaya hep birlikte önem vererek toplu bir şekilde iş yapmamız lazım" dedi.
İncelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, tarımın geliştirilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tarım havzalarına yönetici atayacaklarını belirten Bakan Pakdemirli, "Havzalara yönetici atayacağız. DSİ, orman ve tarım buna bağlı olacak. Yani Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki tüm birimler bu arkadaşın başkanlığında gidecek. Bunların çok teknik arkadaşlar olmasına da ihtiyaç yok. Sevk ve idare kabiliyeti yüksek arkadaşlarla çalışacağız. Sadece önünde hedefleri ve yetkileri olacak. Buradaki sorunları çözmenin yollarını arayacak. Biz sadece bu arkadaşları izliyor olacağız" diye konuştu.
Tarım arazilerinin mirasla birlikte giderek küçüldüğünü anlatan Pakdemirli, bu yüzden toplulaştırmaya önem verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Ama bizim hala planlama ile ilgili sıkıntılarımız var. Planlı bir şekilde tarım istiyoruz. Planlamayı iyi yapabilirsek, yarın ürünlerle ilgili bir eksiklik olmayacak. Ürün fiyatlarında spekülatif olmayacak. Birçok şey olmayacak. O yüzden planlamayı çok iyi yapmamız lazım. Bunun için baştan alfabeye yazar gibi tekrar çalışmaya başladık. Önümüzdeki aylarda da hem destekleri hem de üretimin planlamasını yapıp tek bir bütüncül yaklaşımla bu konulara yaklaşıyor olacağız. Miras kanunumuz ve diğer sebeplerden dolayı araziler küçüldü. Bu arazilerde tarım yapmak git gide azalıyor. Bizim bu toplulaştırmaya hep birlikte önem vererek toplu bir şekilde iş yapmamız lazım. Ama devletin burada bir şey yapmasını beklemeden önce de sizler kooperatifleşin bu üretimlerin içerisinde mutlaka olun. Ürün tarlada bir lira ama tüketiciye ulaşana kadar 5 lira oluyor. Bu lojistik zincirdeki verimsizlikleri de ortadan kaldırmamız lazım. Hem üretici daha fazla kazanmalı hem de tüketici daha ucuza yemeli. Üreticinin elinde 23 lira geçmeli, tüketici de 34 liraya bunu almalı. Bizim bu aradaki seviyeleri mutlaka daha verimli hale getirme yolunda adımlar atıyor olmamız lazım."
Türkiye genelinde, 14 bin birliğin olduğunu hatırlatan Pakdemirli, her birlik başkanına yarım saat randevu vermesi halinde bu sürenin 2.5 yıla ulaşacağını ifade ederek, "Her köyde bir kooperatif var. Hepsinin de cebinde bir tane başkan yazan kart var. Biz bu işi bu şekilde yönetmemiz zor. 14 bin tane birlik ve kooperatif var. Her birine yarım saat randevu versem 2.5 sene geçiyor. Biz ilerleyen zamanlarda bunları bir araya getireceğiz. Bu işten bir verim doğmuyor. Üreticiyi kollayacak, tüketiciye de ucuz mamul ulaştırmamız gerekiyor. O zaman bu verimi doğuracak şekilde siz tekrar yapılanın diyeceğiz. Biz karışmayacağız. Kendilerinin çözüm bulması yönünde yönlendirici olacağız. Tarım bana göre savunma sanayisinden de önemli. Savunma sanayi eşittir tarım ve tarım eşittir savunma sanayidir. Hatta ilerleyen yıllarda da savunma sanayiden çok daha önemli olacak. Dünyayı doyuranın lideri olacak. Bugün Türkiye 190 ülkeye bin 700 tane ürün ihraç ediyor. Ama bugünün başarısı yarınların başarısının garantisi değil. O yüzden düne göre çok daha fazla çalışmamız lazım" diye konuştu.
Tarımın, dalgalı dövizden en çok etkilenen sektör olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Tarım sektörü deyince dövizdeki hareketlikten en çok etkilenen sektör. O yüzden gübrede ve yemde bazı indirimler konusunda ilgili kuruluşlardan rica ettik. Onlarda bizi kırmadılar. Gübrede yüzde 15, yemde de yüzde 10 indirim aldık. Etin karkas fiyatlarını Et Süt Kurumu olarak 26 lira olan ithal karkas et kesim fiyatını 28 liraya çıkardık. Yerli ete de daha pozitif ayrımcılık yaparak 28 liradan 29 liraya çıkardık" dedi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

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Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık (2)Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık (2)Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık (2)Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık (2)

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