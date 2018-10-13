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Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Et ve Süt Kurumu'nun, besiciden aldığı ithal ve yerli karkas etin kilosunu artırma kararı aldıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Et ve Süt Kurumu'nun, besiciden aldığı ithal ve yerli karkas etin kilosunu artırma kararı aldıklarını söyledi.
Bakan Pakdemirli, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği Düve Üretim Merkezi açılış ve buzağı küpe takma törenine katıldı. Törene; Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra; Vali Ali Kaban ve milletvekili Öznur Çalık da katıldı. Açılışın ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Pakdemirli, ana amaçlarının Türkiye'nin kendi kendine yeterliliğini sağlamak olduğunu belirterek, "Bu anlamda bizim mutlaka ve mutlaka yeterliliği sağlayıp teşviklerimizi devam ettirmemiz gerekiyor. bu konuda bakanlığımızın aşağı yukarı 2,5 milyona yakın tesise katkısı var. Bu katkılarımızın sürdüreceğiz sürdürmeye de devam edeceğiz" dedi.
Pakdemirli, besicileri desteklemek amacıyla Et ve Süt Kurumu'nun besiciden aldığı et fiyatlarını artırdıklarını ifade ederek, "26 lira olan ithal menşeli karkas et fiyatlarını Et Süt Kurumu olarak 28 lira olarak uygulayağız bugünden itibaren. Yerlide her zaman kayırıyoruz biliyorsunuz. Yerlideki 28 lira olan fiyatımızı da bugünden itibaren karkas et kesim fiyatımızı, 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
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Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdıkBakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdıkBakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık

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