Bakan Pakdemirli çiftçi çocukları ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bakanlık tarafından Balkan ülkelerinden getirilen çiftçi çocuklarıyla bir araya geldi.

Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi Güvercinlik yerleşkesi misafirhanesinde "Balkan Çiftçi Çocukları Türkiye'de" projesi kapsamında Türkiye'de olan çiftçi çocuklarını ziyaret etti.

Burada konuşan Pakdemirli, Balkan ülkelerinden gelen çiftçi çocuklarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Burada kendinizi evinizde hissedin. Ben de ailesi zamanında Balkanlar'dan Türkiye'ye göçmüş bir aileden geliyorum. 23 Nisan dolayısıyla çocuklarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün çocuklara bir armağanı var, 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmiş. Burada olmanızdan dolayı son derece mutluluk duyuyorum."

Çiftçi çocukları Makedonya yöresine özgü halk oyunları ve dans gösterisi sergiledi. Bakan Pakdemirli, çiftçi çocuklarıyla fotoğraf çektirdi.

