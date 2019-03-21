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Bakan Pakdemirli: Destekleme primlerini yarın akşam ödüyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 18:00 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın akşam 156,7 milyon lira destekleme primlerinin çiftçilere ödeneceğini söyledi.

Bakan Pakdemirli: Destekleme primlerini yarın akşam ödüyoruz

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın akşam 156,7 milyon lira destekleme primlerinin çiftçilere ödeneceğini söyledi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti il teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Adıyaman Belediyesini ziyaret eden Bakan Pakdemirli, daha sonra Ziraat Odası'nda çiftçiler ile düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, üreticilere destekleme primlerinin yarın akşam itibariyle ödeneceğini ifade ederek, şöyle dedi:
"2018 yılı 3'üncü dönem besi desteğini ödüyoruz. 34 bin 835 yetiştirici için 196 bin büyük baş hayvanı için 49 milyon lira besi desteğini 22 Mart Cuma günü saat 18'den sonra tek seferde ödüyoruz. Ayrıca 2018 yılı süt analiz desteğini veriyoruz. 8217 işletmemize 310 bin 832 baş hayvan için 46,7 milyon lira süt analiz desteğini tekrar 22 Mart Cuma akşamı saat 18'den sonra bunu da tek seferde ödüyor olacağız. 2018 anaç manda desteğini 10 bin 797 yetiştiricimizin 68 bin 150 hayvan için 18 milyon lira anaç manda desteğini tekrar 22 Mart Cuma günü 18 itibariyle ödüyoruz. 2018 yılı büyük baş desteklerini ödüyoruz 8 bin 569 yetiştiricimizin 32 bin 207 baş mala için 8 milyon lira desteğini 22 Mart Cuma günü tekrar tek seferde 18'de ödüyoruz. Ayrıca 2018 yılı sürü yöneticisi istisnamı kamuoyunda bilinen çoban desteğini 7 bin 23 işletmeye 35 milyon lira çoban desteğini de tekrar 22 Mart Cuma akşamı hepsini ödüyor olacağız. Yani 22 Mart akşam saatleri itibariyle de toplam 156,7 milyon lira yetiştiricilerimizin hesabına yatırmış olacağız."
'KENEVİR İLE İLGİLİ BİR TALEP VAR'
Kenevir yetiştiriciliğinin Adıyaman'da yapılması istendiğini belirten Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kenevir ile ilgili bir talep var. Bu konuyla ilgili Adıyamanlılar tabi bize ulaştırdılar bu konuyla ilgili bakanlığımızın olumlu bir görüşü olmakla beraber bu işin pazarının ve sanayisinde birlikte geliştirilmesi konusunda bir fikir birliğine vardır. Hayvancılık alanında Adıyaman gelişmiş bir ilimiz ama daha da iyi noktada olabiliriz. Besi Organize Sanayiye hatta Kahta'da da besi organize sanayi kurulması konusunda gündüzden bu yana yaptığımız görüşmelerde bölgenin hem sorunlarını hem de çözüm önerilerini çok verimli toplantılar yaptık. Adıyaman'ımızın inşallah ileride zaten tarım ve hayvancılık olan kentimizin bu üstünlüğü tekrar tasdik edecek bir vaziyete gelecek konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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Bakan Pakdemirli: Destekleme primlerini yarın akşam ödüyoruzBakan Pakdemirli: Destekleme primlerini yarın akşam ödüyoruzBakan Pakdemirli: Destekleme primlerini yarın akşam ödüyoruzBakan Pakdemirli: Destekleme primlerini yarın akşam ödüyoruz

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