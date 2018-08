Bakan Pakdemirli: Fındıkta mağduriyet yaşanmaması için önlem alınmıştır

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem alınmıştır" dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli, fındıkta fiyat istikrarı ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) müdahalesi konusunda açıklama yaptı. Fındık üreticilerinin mağduriyet yaşamaması için her türlü önlemin alındığını belirten Bakan Pakdemirli, 2018 yılı fındık hasadının bugünlerde başladığını kaydetti. Pakdemirli, açıklamasında şöyle dedi:

"700 bin hektar alanda 500 bin civarında üreticimizi doğrudan ilgilendiren ve ülkemizin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındık hasadının bereketli geçmesini temenni ediyorum. Hasatla birlikte piyasa fiyat istikrarı ve TMO müdahalesi hususunda tereddütlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Görevlendirildiği tarımsal ürünlerle ilgili piyasa düzenleme görevini başarıyla yürüten Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından; 2018 yılı ürünü fındık piyasasını düzenlemek için gerekli hazırlıklar yapılmış ve fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem alınmıştır. Alım politikalarına ilişkin açıklamalar önümüzdeki günlerde ayrıca yapılacaktır."