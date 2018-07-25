Bakan Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 26-28 Temmuz'da Arjantin'de yapılacak "G20 Tarım Bakanları Toplantısı"na iştirak edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yılki konusu "Toprak" olarak belirlenen organizasyonda, Kıdemli Memurlar Teknik Toplantıları ile üye ülkelerin tarım bakanlarının veya yetkili temsilcilerinin katılacağı Bakanlar Toplantısı gerçekleştirilecek.

Başkent Buenos Aires'teki San Martin Sarayı'nda yapılacak G20 Tarım Bakanları Toplantısı, aile fotoğrafı çekimiyle başlayacak. Pakdemirli, burada "Toprağın önemi ve çölleşmeyle mücadele" konulu bir konuşma yapacak. Bakan Pakdemirli, bu yılki Bakanlar Bildirgesi'nde "Gıdada kayıp ve israf" konusuna özel bir bölüm ayrıldığı için Arjantin dönem başkanlığına teşekkürlerini sunacak.

Toplantının ikinci gününde Uluslararası Hayvancılık, Tarım ve Sanayi Fuarı gerçekleştirilecek. G20 Tarım Bakanları Toplantısı, ortak basın açıklamasıyla sona erecek.

Bakan Pakdemirli, toplantı kapsamında bazı ülkelerin tarım bakanları, AB Tarım Komiseri ve Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü ile ikili görüşmeler yapacak.