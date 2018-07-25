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Bakan Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 13:57 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 26-28 Temmuz'da Arjantin'de yapılacak "G20 Tarım Bakanları Toplantısı"na katılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 26-28 Temmuz'da Arjantin'de yapılacak "G20 Tarım Bakanları Toplantısı"na iştirak edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yılki konusu "Toprak" olarak belirlenen organizasyonda, Kıdemli Memurlar Teknik Toplantıları ile üye ülkelerin tarım bakanlarının veya yetkili temsilcilerinin katılacağı Bakanlar Toplantısı gerçekleştirilecek.

Başkent Buenos Aires'teki San Martin Sarayı'nda yapılacak G20 Tarım Bakanları Toplantısı, aile fotoğrafı çekimiyle başlayacak. Pakdemirli, burada "Toprağın önemi ve çölleşmeyle mücadele" konulu bir konuşma yapacak. Bakan Pakdemirli, bu yılki Bakanlar Bildirgesi'nde "Gıdada kayıp ve israf" konusuna özel bir bölüm ayrıldığı için Arjantin dönem başkanlığına teşekkürlerini sunacak.

Toplantının ikinci gününde Uluslararası Hayvancılık, Tarım ve Sanayi Fuarı gerçekleştirilecek. G20 Tarım Bakanları Toplantısı, ortak basın açıklamasıyla sona erecek.

Bakan Pakdemirli, toplantı kapsamında bazı ülkelerin tarım bakanları, AB Tarım Komiseri ve Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü ile ikili görüşmeler yapacak.

- G20'nin önemi

G20, küresel ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme için üye ülkeler arasında politika iş birliği sağlamayı, riskleri ve muhtemel finansal krizleri azaltacak düzenlemeleri teşvik etmeyi ve uluslararası finansal yapının modernizasyonunu sağlamayı hedefliyor.

Küresel gayri safi hasılanın yüzde 85'i, dünya ticaret hacminin yüzde 75'i ve tarım ürünleri ticaretinin yüzde 80'i G20 ülkelerince gerçekleştirilirken, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 65'i ve dünyadaki tarım arazilerinin yüzde 60'ı bu ülkelerde bulunuyor.

Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, ABD ve AB'den müteşekkil G20 toplantılarına, davetli ülkelerin ve kuruluşların temsilcileri de katılım sağlıyor.

G20 Tarım Bakanları Toplantısı ilk defa 2011 yılında Fransa'nın dönem başkanlığında G20 gündemine alınmış ve ardından 2015'te Türkiye'de, 2016'da Çin'de, 2017'de ise Almanya'da yapılmıştı.

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Arjantin G20 Tarım Bakanları Toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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