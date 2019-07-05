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Bakan Pakdemirli: GAP'ta 23 baraj ve HES ile ekonomimize 200 milyar katkı sağladık

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 13:48 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fırat-Dicle Havzası'nda sahip olunan potansiyelin ekonomiye kazandırılması için bugüne kadar kamu-özel sektör işbirliği ile 23 adet baraj ve hidroelektrik santrali (HES) işletmeye aldık.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fırat-Dicle Havzası'nda sahip olunan potansiyelin ekonomiye kazandırılması için bugüne kadar kamu-özel sektör işbirliği ile 23 adet baraj ve hidroelektrik santrali (HES) işletmeye aldık. Bu tesisler işletmeye alındıkları tarihten itibaren ise 710 milyar kilovatsaat enerji üretimi sağlayarak, milli ekonomimize yaklaşık 200 milyar lira katkı sağladı" dedi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada elektriğin sigortası olarak değerlendirilen hidroelektrik enerji üretimi potansiyelinin devreye alınması konusunda yoğun çalışmalar yapıldığı bildirildi. Amerika'dan Kanada'ya, Finlandiya'dan Japonya'ya kadar birçok ülkenin, hidroelektrik enerji potansiyelinin yüzde 80, 90 hatta yüzde 100'ünü geliştirerek devreye aldığı kaydedilerek "Dolayısıyla ülkemiz de bu alandaki çalışmalara büyük önem veriyor. Topoğrafyası ve morfolojik yapısı göz önüne alındığında ülkemiz hem 'düşü' hem de 'debi' açısından şanslı sayılabilecek ülkeler arasında yer alıyor" denildi.
Türkiye'nin enerjinin önemli bir kısmının Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bölgesindeki Fırat-Dicle Havzası'ndan karşılandığı belirtilen açıklamada, "GAP enerji projeleri çerçevesinde, Fırat ve Dicle nehirleri ile yan kolları üzerinde bir kısmı depolamalı olmak üzere toplam 41 adet hidroelektrik santral yapılarak, 7 bin 500 megawat kurulu güç ile yılda 27 milyar kilovatsaat enerji üretilmesi planlanıyor" ifadelerine kullanıldı.
'200 MİLYAR LİRA KATKI'
Konuya ilişkin değerlendirmesi paylaşılan Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin hidroelektrik enerji potansiyelinin yüzde 16'sının GAP kapsamında yer aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Fırat-Dicle Havzası'nda sahip olunan potansiyelin ekonomiye kazandırılması için bugüne kadar kamu-özel sektör işbirliği ile 23 adet baraj ve HES’i işletmeye aldık. Bu tesisler işletmeye alındıkları tarihten itibaren ise 710 milyar kilovatsaat enerji üretimi sağlayarak milli ekonomimize yaklaşık 200 milyar lira katkı sağladı. Türkiye, enerji üretiminde özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği atılımla yerli ve yenilenebilir kaynakların devreye sokulması yönünde önemli bir mesafe kat etti. Çevreci bir enerji üretim şekli olan hidroelektrik enerjiye yönelik yatırım ve teşviklerimiz bundan sonra da sürecek. Dış ticaret açığında büyük payı olan enerji ithalatını ancak bu yolla yani yerli kaynakların devreye alınmasıyla aşabiliriz."

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