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Bakan Pakdemirli İzmir'de temel atma törenine katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 19:21 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Tarımsal ürünlerin işlenmesi, bu tarz sanayi bölgeleri son derece önemli. Sanayi bölgelerinde hayvanlar otlamamalı, fabrika bacaları tütmeli"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımsal ürünlerin işlenmesi, bu tarz sanayi bölgeleri son derece önemli. Sanayi bölgelerinde hayvanlar otlamamalı, fabrika bacaları tütmeli." dedi.

Ödemiş ilçesinde yapılacak yem katkı malzemeleri tesisi temel atma törenine katılan Pakdemirli, hayal edilen modern tesislerin AK Parti döneminde birer birer hayata geçtiğini, Ödemiş'teki temelini attıkları tesisin de çok önemli olduğunu söyledi.

Pakdemirli, "Tarımsal ürünlerin işlenmesi, bu tarz sanayi bölgeleri son derece önemli. Sanayi bölgelerinde hayvanlar otlamamalı, fabrika bacaları tütmeli. Bu yatırımı da çok anlamlı kabul ediyorum. 180 milyon liralık devasa bir yatırım. 750 kişiye de iş imkanı sağlayacak. Ödemiş’e tesisimiz hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Ödemiş için kestanenin güzel bir ürün olduğunu anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Ama kestaneye marka olarak Bursa sahip çıkıyor. Yeni dönemde kestaneye yeni anlamlar ekleyerek Ödemiş’ten pazarlamamız lazım. Aslında her konuda ürünlere bir anlam yüklemek lazım, ürünleri işlemek lazım, işlenmiş haliyle üreticimize daha fazla katma değer getirecek şekilde satmamız lazım.”

Bakan Pakdemirli, anaç koyun keçi desteği kapsamında 540 milyon destekleme ödemesini mart ayı sonunda gerçekleştireceklerini belirterek, koyunculukta sürü büyütme projesine başlayacaklarını ve dişi kuzularını damızlığa ayıran üreticilere dişi kuzu başına 100 lira destek vereceklerini kaydetti.

Patatesin de Ödemiş için önem taşıdığını vurgulayan Pakdemirli, patates hasadının gecikecek olması nedeniyle ithalat kotası tanımlamalarının farklı yönlere çekildiğine değindi.

Ödemiş’te tarıma dayalı ihtisas süs bitkileri organize sanayi bölgesi kuracaklarını kaydeden Pakdemirli, bu alanda 60 sera işletmesinin yer alacağını ve 2 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, Ödemiş'in 2014'ten bu yana AK Parti belediyeciliğiyle tanıştığını, 31 Mart seçimlerinde de bunun devam etmesi gerektiğini belirterek, AK Parti Ödemiş Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez'e destek istedi.

Yapılan duanın ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
hayvancılık Temel atma

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