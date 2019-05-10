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Bakan Pakdemirli Japonya'da

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 19:11 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılmak için gittiği Japonya'da ziyaretler yaptı - Pakdemirli, tüm geliri Tokyo Camisi'ne aktarılacak olan Tokyo Cami Helal Market açılışını gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Japonya'da Tokyo Cami Helal Market açılışına katıldı, Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Zirve kapsamında Japonya'ya giden Pakdemirli, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Hüseyin Tuna ile birlikte, tüm geliri Tokyo Camisi'ne aktarılacak olan Tokyo Cami Helal Market açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, "Yurt dışında helal gıdaya ulaşımın ne kadar güç olduğunu bilen birisiyim. Bu anlamda helal marketlerin sayısının artmasını önemli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, marketten ilk alışverişi yaptı ve incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, Yunus Emre Kültür Merkezi'ni de ziyaret ederek Tuna'dan merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

- Pakdemirli'nin G20 programı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "G20 Tarım Bakanları Genel Oturum" öncesinde Hindistan, Çin, İngiltere, Hollanda, Japonya Tarım Bakanları ve AB Komiseri ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Daha sonra genel oturuma geçilecek. Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Genel Oturumu'nun devamında Japonya Tarım Bakanı Takamori Yoshikawa başkanlığında ABD, Çin, AB gibi 10 ülkenin yer aldığı ara oturuma katılacak. Ara oturumun gündemini "Tarımda Teknoloji, Tarımda Ar-Ge ve Yenilikçilik" başlıkları oluşturacak.

Pakdemirli, burada "İnsan Kaynakları ve Yeni Teknolojilerde İnovasyonun Teşvik Edilmesi" başlığında bir konuşma yapacak. İki ara oturum boyunca bu konularda tarımın geleceği ve izlenecek yol haritası ele alınacak.

G20 Tarım Bakanları Zirvesi, Japonya'nın Niigata şehrinde iki gün sürecek.

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