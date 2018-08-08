Bakan Pakdemirli KKTC'li mevkidaşı Şahali ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve beraberindeki heyetle görüştü.
Pakdemirli, Bakanlık'ta KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmede, iki ülke arasındaki sulama, ormancılık ve tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalar ele alındı.
KKTC'ye su temini hususunda yürütülen projelerde gelinen aşamaların değerlendirildiği görüşmede, söz konusu alandaki projelerin geliştirilerek sürdürülebilmesi için yapılması gereken hususlar gözden geçirildi.
Görüşmede, ormancılık alanında ise iki ülkenin ortak yürüttüğü ağaçlandırma ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarındaki iş birliğinin devam ettirilmesinin önemine dikkat çekildi.
Görüşmede ayrıca Bakanlık tarafından işletilen Tarım Bilgi Sistemi'nin KKTC'nin de kullanımına yönelik çalışmalar değerlendirildi.
AVM'lerden 'dolar' mesajı
Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi
Goldman Sachs'dan Türk bankalarına kur uyarısı
Borsa İstanbul Genel Kurul'u 31 Ağustos'ta toplanacak
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (7 Ağustos 2018)
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Borsa haftaya düşüşle başladı
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum