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Bakan Pakdemirli kurban pazarını ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Kurban pazarlarında her türlü tedbiri aldık" - "Kurban kesimleri için hem görüntü kirliliği hem de gereksiz yere cezai durumlara maruz kalınmaması açısından komisyonlar tarafından belirlenen mezbahalar tercih edilmeli"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediyelerle iş birliğiyle hayvan pazarlarında hijyen koşullarının sağlandığını belirterek, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hayvanları alabilirler. Biz her türlü tedbiri aldık." dedi.

Keçiören'de hayvan pazarını ziyaret eden Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, bir nevi kurban pazarını denetlemek için geldiklerini söyledi.

Bakanlık olarak tüm illerden hayvan sevkiyatıyla ilgili tüm kontrolleri yaptıklarına işaret eden Pakdemirli, "Hayvan pazarları, belediyelerle olan iş birliğimiz sayesinde son derece sağlıklı, hijyen koşullarında yürüyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hayvanları alabilirler. Biz her türlü tedbiri aldık." ifadelerini kullandı.

Hayvanlara ilişkin bilgiye, kulak küpe numarasıyla "hayvanbilgi.tarim.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini belirten Pakdemirli, "HAYSAG" uygulamasının da kullanılabileceğini söyledi. Pakdemirli, kurban rehberinin ücretsiz dağıtıldığını da anımsattı.

- "Kesim için mezbahaları tercih edin"

Pakdemirli, mezbahalarda veteriner kontrolünde kesim yapılması gerektiğine işaret ederek, "Hem görüntü kirliliği açısından hem de vatandaşlarımızın gereksiz yere cezai durumlara maruz kalmamaları için özellikle komisyonlar tarafından belirlenen mezbahalarda kurbanlarını kesmeyi tercih etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Kurban pazarlığına yardım eden, satıcıları dinleyen Pakdemirli, sohbet ettiği bir çocuğa da hediye verdi.

Pakdemirli'ye, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çelik eşlik etti.

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