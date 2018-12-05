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Bakan Pakdemirli liselileri ağırladı

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 19:11 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Gelecek nesillerin gıda ihtiyaçlarını, sürdürülebilir şekilde sağlamanın yolunu bulmamız lazım"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gelecek nesillerin gıda ihtiyaçlarını, sürdürülebilir şekilde sağlamanın yolunu bulmamız lazım." dedi.

Bakan Pakdemirli, dün 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederlerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gördüğü ve çaya davet ettiği Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (TİGEM) kabul etti.

Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencileriyle, daha önce Adana'da fidan dikimi sırasında görüştüklerini ve onları Ankara'ya davet ettiklerini dile getiren Pakdemirli, ülkeyi yeni nesle emanet edeceklerini ve günün en kıymetli misafirleri olduklarını söyledi.

Pakdemirli, gelecek nesiller için çalıştıklarını vurgulayarak, "Benim bir evladım var 2017 doğumlu, bir tane de 2019 yılında doğacak evladım var. Allah uzun ömür verirse, 2100'lü yılları görecekler. İşte 2100'lü yıllarda Türkiye'nin daha iyi, yaşanabilir ülke olması için hepimizin mücadele ediyor olması lazım. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz, bundan sonra da sizler bayrağı devralıp bu görevleri yapacaksınız." diye konuştu.

Türkiye'nin, önemli hedefler koyduğu 2053 ve 2071'e gelindiğinde en az yüzde 50 daha fazla gıda üretmesi gerektiğine dikkati çeken Pakdemirli, gelecek nesillerin gıda ihtiyacının, sürdürülebilir şekilde sağlanmasının yolunun bulunmasının önemli olduğunu kaydetti.

Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerinden Bilge Nida Yıldız da arkadaşlarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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