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Bakan Pakdemirli: Mısırı bu yıl 950 TL'ye almaya başlıyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ'da, 3.

Bakan Pakdemirli: Mısırı bu yıl 950 TL'ye almaya başlıyoruz

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, 3. Geleneksel Üzüm ve Bağ Bozumu Festivali'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak yarından itibaren geçen yıl 760 liraya alınan mısırı bu yıl 950 TL'ye almaya başlayacaklarını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Elazığ merkez Hoş Köyü'nde düzenlenen 3. Geleneksel Üzüm ve Bağ Bozumu Festivaline katıldı. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, ürün bedelleriyle ilgili üreticilerin endişe etmemesi gerektiğini ifade etti. Geçen yıl 760 liraya alınan mısırı bu yıl 950 TL'ye almaya başlayacaklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, "10 gün içerisinde ürün bedelleri de üreticilerimizin hesaplarına geçmiş olacak. Ortalama da 50-55 lira civarında bir destek alınacağını düşünürsek üreticimizin eline bin 5 lira civarında bir para geçecek. Bununda üreticilerimizin lehine bir durum olduğunu düşünüyoruz. Üreticilerimizin son dönemde aleyhine değişen fiyat yapısına TMO düzenleyici ve denetleyici kurulu olarak devreye girmiştir. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.
Bakan Pakdemirli, daha sonra 3’üncü Geleneksel Üzüm ve Bağ Bozumu Festivali'nde dereceye giren üzüm üreticilerine hediye takdim etti.

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Bakan Pakdemirli: Mısırı bu yıl 950 TL'ye almaya başlıyoruzBakan Pakdemirli: Mısırı bu yıl 950 TL'ye almaya başlıyoruz

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