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Bakan Pakdemirli: Orta vadede hedefimiz 1 milyon ton fındık üretimi

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2019 13:32 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin dünyada fındık üretiminin yüzde 70'den fazlasını sağladığını söyleyerek, "2018'de, bu ürünün yüzde 85'i ihraç edildi ve 1,6 milyar dolarlık ihraç hasılatı elde edildi.

Bakan Pakdemirli: Orta vadede hedefimiz 1 milyon ton fındık üretimi

ANKARA, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin dünyada fındık üretiminin yüzde 70'den fazlasını sağladığını söyleyerek, "2018'de, bu ürünün yüzde 85'i ihraç edildi ve 1,6 milyar dolarlık ihraç hasılatı elde edildi. Birincil hedefimiz, fındık üretimini orta vadede 1 milyon ton ortalamaya yükseltmektir. Bu hedefe ulaşmak için, ilk olarak yeni fındık bahçeleri, özellikle bozulmuş orman alanlarına kurulacaktır" dedi.
Bakan Bekir Pakdemirli başkanlığındaki Türk Heyeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen '38'inci Kuru Yemiş ve Kuru Meyveler Kongresi'ne katıldı. Türkiye, ABD, İspanya, Almanya, Kanada, Japonya, Kolombiya, Brezilya, İtalya, Avustralya gibi 52 ülkeden toplam bin 278 kişinin katıldığı kongrede, Türkiye'den 140 Türk katılımcı yer aldı. 3 gün sürecek kongrede, başta fındık olmak üzere kabuklu yemiş ve kuru meyve sektöründe yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek ve ürün standartları, düzenlemeleri ile ticari engellerin ortadan kaldırılması yönündeki beklentilere cevap aranacak. Kongrenin açılışında konuşan Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin 2018'deki tarımsal ihracatının 17,7 milyar dolar olduğunu, bu ihracatın 3 milyar dolarının kabuklu yemiş, kuru meyve ve bunların mamullerinden elde edildiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, tarımsal üretim ve ticaret dikkate alındığında, Türkiye'nin dünyadaki lider ülkelerden biri olduğunu vurguladı.
'TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK FINDIK ÜRETİCİSİ'
Türkiye'nin, fındıktan cevize, kayısıdan kiraza en üst düzey üretici ve ihracatçı olduğunu belirten Pakdemirli, "Özellikle, fındık tüm bu ürünler arasında en büyük paya sahip. Aslında, Türkiye dünyanın en büyük fındık üreticisidir ve dünyadaki üretimin yüzde 70'ten fazlasını sağlamaktadır. 2018'de, bu ürünün yüzde 85'i ihraç edildi ve 1,6 milyar dolarlık ihraç hasılatı elde edildi. Fındık ve ürünlerini 100'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. En büyük dilim Avrupa Birliği üye ülkeleri oluşturmaktadır" dedi.
'ORTA VADEDE HEDEF 1 MİLYON TON FINDIK ÜRETİMİ'
Fındığın Türkiye açısından çok önemli bir ürün olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, "Bu yüzden, sektördeki liderlik pozisyonumuzu korumak için üretkenliği ve kaliteyi arttırma bağlamında stratejiler ve hedefler belirliyoruz. Bu çerçevede gelecek yıllardaki vizyonumuzu açıklamak istiyorum. Birincil hedefimiz, fındık üretimini orta vadede 1 milyon ton ortalamaya yükseltmektir. Bu hedefe ulaşmak için, ilk olarak yeni fındık bahçeleri, özellikle bozulmuş orman alanlarına kurulacaktır. İkincil olarak, eski fındık bahçelerinin gençleştirilmesi sağlanacak, Ar-Ge çalışmaları, yeni fındık türlerine ve katma değerli ürünlerin üretimine odaklanacaktır" diye konuştu. Yaklaşık 103 ton kuru kayısıyı ürettiklerini ve bunun dünya üretiminin yüzde 63'üne tekabül ettiğini de vurgulayan Pakdemirli, "Bu durum ülkemizin dünyadaki kuru kayısı üretiminin önemli bir kısmını elinde tuttuğu anlamına geliyor" şeklinde konuştu.
'KURU ÜZÜMDE TÜRKİYE DÜNYA LİDERİ'
Bakan Pakdemirli, dünyanın kuru üzüm üretiminin yaklaşık 1,2 milyon ton olduğunu, Türkiye'nin 280 bin tonluk üretimiyle dünya lideri konumunda bulunduğunu söyleyerek, "Ayrıca, Türkiye, 370 milyon dolar ile kuru üzüm ihracatının zirvesinde de yer alıyor. Bu ihracattaki en büyük pay ise yüzde 95'lik payıyla çekirdeksiz sultan üzümüdür" dedi.
Türkiye için önemli ihraç ve üretim kalemlerinden olan kuru incir, badem ve Antep fıstığı konularına da vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "2018'de Antep fıstığı üretimimiz 240 bin tondu; ancak, üretimimiz sadece iç tüketimimizi karşılamaktadır. Çünkü tüm Antep fıstıkları baklava yapımında kullanılmaktadır" diye konuştu.

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Bakan Pakdemirli: Orta vadede hedefimiz 1 milyon ton fındık üretimi

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