Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2,5'a düşmesiyle birlikte 1, 5 milyon ton ilave pancar kotası oluştuğunu belirterek, ''Nişasta bazlı şeker kotası, 2018 yılında yüzde 10’dan yüzde 5’e, 2019 yılında ise yüzde 2,5’a düşürüldü. Böylelikle çiftçimizin, ilave 1, 5 milyon ton pancarı kota kapsamında üretmesi sağlandı. Yaptığımız bu düzenleme doğrultusunda ülkemizde pancar üretimi artmakta, 2019 yılında bir önceki yıla göre pancar üretiminde yüzde 11’lik bir artış beklenmekte'' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya'nın Ilgın ilçesindeki Türk Şeker Fabrikaları'nın iştirakı olan Ilgın Şeker Fabrikası'nın kampanya açılış törenine katıldı. Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada nişasta bazlı şeker kotasındaki değişiklik ile pancar alım fiyatlarına değindi. Nişasta bazlı şeker kotasını bu yıl yüzde 2,5'a düşürdüklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

''Şeker kotalarında yaptığımız düzenlemeyle nişasta bazlı şeker kotası, 2018 yılında yüzde 10’dan yüzde 5’e, 2019 yılında ise yüzde 2,5’a düşürüldü. Böylelikle çiftçimizin, ilave 1, 5 milyon ton pancarı kota kapsamında üretmesi sağlandı. Yaptığımız bu düzenleme doğrultusunda ülkemizde pancar üretimi artmakta, 2019 yılında bir önceki yıla göre pancar üretiminde yüzde 11’lik bir artış beklenmekte.''