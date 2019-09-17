FİNANS

Bakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 13:29 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in en büyük ilçelerinden Ödemiş'in hem içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de Küçük Menderes Ovası'nda tarım arazilerine su temin edecek Rahmanlar Barajı'nda genel anlamda fiziki gerçekleşmenin yüzde 80 seviyesine ulaştığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in en büyük ilçelerinden Ödemiş'in hem içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de Küçük Menderes Ovası'nda tarım arazilerine su temin edecek Rahmanlar Barajı'nda genel anlamda fiziki gerçekleşmenin yüzde 80 seviyesine ulaştığını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Rahmanlar Barajı'nda 3 milyon 250 bin metreküplük dolgu yapıldığını kaydetti. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın gövde kaplamasına önümüzdeki yıl başlayacaklarını ve aynı yıl barajda su tutmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, "İzmir'in en büyük ilçelerinden Ödemiş'in hem içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de Küçük Menderes Ovası'nda tarım arazilerine su temin edecek Rahmanlar Barajı'nda önemli bir eşik daha aşıldı. Gövde dolgusu tamamlanan barajın genel anlamda fiziki gerçekleşmesi ise yüzde 80 seviyesine ulaştı" ifadelerini kullandı.
'BÖLGE ÜRETİCİSİ DAHA FAZLA KAZANÇ ELDE EDECEK'
Barajın tamamlanması ile Ödemiş'e her yıl yaklaşık 9 milyon 360 bin metreküp içme suyu sağlanacağının altını çizen Pakdemirli, "Bu baraj ile ayrıca Küçük Menderes Ovası’nda 14 bin 340 dekar verimli tarım arazisine su temin edeceğiz. Tarım arazilerinin modern sulama sistemleri ile suyla buluşmasıyla Ödemişli çiftçilerin kazançlarında önemli artışlar olacak. Bölgede ürün çeşitliliğinin ve verimin artması ile beraber sulama maliyetleri de düşecek. Bu sayede bölge üreticisi her yıl ortalama 13 milyon 495 bin lira daha fazla kazanç elde edecek" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 olduBakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 olduBakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
Ergene Havzası için yeni tünel açma makinesi geliştirildiErgene Havzası için yeni tünel açma makinesi geliştirildi
JCR’den Sur Yapı için ‘yatırım yapılabilir’ kararıJCR’den Sur Yapı için ‘yatırım yapılabilir’ kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Altında 'saldırı' yükselişi! İşte son durum

Altında 'saldırı' yükselişi! İşte son durum

O paralar hesaplara yattı

O paralar hesaplara yattı

Bakan duyurdu: 19 Eylül'de alımlar başlayacak

Bakan duyurdu: 19 Eylül'de alımlar başlayacak

Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niksar Ayvaz suyu, Libya'ya ihraç edilmeye başlandı

Niksar Ayvaz suyu, Libya'ya ihraç edilmeye başlandı

Berna Öztınaz, Avrupa İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Berna Öztınaz, Avrupa İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Ergene Havzası için yeni tünel açma makinesi geliştirildi

Ergene Havzası için yeni tünel açma makinesi geliştirildi

JCR’den Sur Yapı için ‘yatırım yapılabilir’ kararı

JCR’den Sur Yapı için ‘yatırım yapılabilir’ kararı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

'Türkiye'de kalıp sektörünün önü açık'

'Türkiye'de kalıp sektörünün önü açık'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.