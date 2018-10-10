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Bakan Pakdemirli, Rusya Başbakan Yardımcısı ile görüştü

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 19:00 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin potansiyeli gösterme anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum" - "Vize muafiyeti konusunda gelişme sağlanmasıyla bu hedefe daha hızlı şekilde yaklaşacağımızı düşünüyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye ve Rusya arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin, iki ülke arasındaki potansiyeli göstermesi açısından çok önemli olduğunu bildirdi.

Pakdemirli, Moskova'da düzenlenen 20. Altın Sonbahar Tarım Fuarı'ndaki temasları kapsamında Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexei Gordeyev ile görüştü.

Rusya'nın ülke için önemine işaret eden Pakdemirli, Rusya'yla iyi ilişkilerin tüm bölge için istikrar anlamı taşıdığına dikkati çekti. Pakdemirli, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 31 artışla 22,2 milyar dolara ulaştığını vurgulayarak, "Son dönemde özellikle ikili ilişkilerdeki gelişmelerle, Soçi’de iki ülke liderinin bir araya gelişiyle bu ilişkilerin daha da ileri gideceğini umuyoruz. İki lider tarafından 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi zikredildi. Bu 100 milyar dolarlık hedefin de potansiyeli gösterme anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ticaretimizin önündeki kısıtlamaların kaldırılmış olmasını da çok önemsiyoruz. Vize muafiyeti konusunda gelişme sağlanmasıyla bu hedefe daha hızlı şekilde yaklaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Pakdemirli, Moskova'ya 30'u aşkın iş insanıyla geldiğini bildirerek, "İlişkilerimizin iyileşmesinde katalizör olarak iş insanlarının daha fazla iş yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün ve yarın iş insanlarının yapacağı görüşmelerin, tarımsal anlamda işbirliğimizi artırmasını diliyorum." diye konuştu.

Gordeyev de iki ülke arasında tarım ve gıda sektörlerindeki işbirliğinin geliştirilmesi için Pakdemirli'nin öneri ve tekliflerini dinlemek istediğini belirterek, "Rusya ve Türkiye'nin tarım alanında işbirliği potansiyeli, mevcut düzeyle kıyasla çok daha yüksek. Biz Türkiye'ye ortak olarak kıymet ve değer veriyoruz." dedi.

Öte yandan Bakan Pakdemirli, Katar Belediye ve Çevre Bakanı Muhammed Bin Abdullah El Rumaihi ile de görüştü.

Pakdemirli, temaslarının ardından fuardaki stantları da ziyaret etti.

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Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexei Gordeyev Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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