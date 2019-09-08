Bakan Pakdemirli, Rusya'nın yangın söndürme uçaklarını inceleyecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya üretimi yangın söndürme uçaklarını incelemek için yarın Taganrog şehrine gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarıyla havadan mücadelede etkin rol üstlenen amfibik uçak hava gücünün bakanlık bünyesinde oluşturulmasının hem ülke ormanları hem de Akdeniz Havzası ve komşu ülkelerde yapılacak hava desteği kapsamındaki operasyonlar için önem arz ettiği belirtildi.

Bu uçakların yüksek tonajda su atma ve hızlı intikal etme kabiliyetleriyle yangınla mücadelede etkin rol oynayacağı kaydedilen açıklamada, uzun süredir amfibik hava gücünü oluşturma yönünde çalışmalar ve incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi.

Kanada, Rusya ve Japonya'nın ürettiği amfibik uçakların kendi ülkelerinde ve dünya genelinde kullanıldığı aktarılan açıklamada, sadece yangın söndürme maksatlı ve 6 ton su atma özelliğine sahip Kanada yapımı CL-415 serisi uçakların genellikle ABD ve Avrupa ülkelerince tercih edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Rusya üretimi BE-200 serisi amfibik uçağın çok maksatlı (arama kurtarma, havadan keşif ve gözetleme, personel malzeme nakli ve yangın söndürme) üretildiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi: