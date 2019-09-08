FİNANS

Bakan Pakdemirli, Rusya'nın yangın söndürme uçaklarını inceleyecek

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2019 21:10 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'da üretilen yangın söndürme uçaklarını incelemek üzere yarın Taganrog şehrine gidecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya üretimi yangın söndürme uçaklarını incelemek için yarın Taganrog şehrine gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarıyla havadan mücadelede etkin rol üstlenen amfibik uçak hava gücünün bakanlık bünyesinde oluşturulmasının hem ülke ormanları hem de Akdeniz Havzası ve komşu ülkelerde yapılacak hava desteği kapsamındaki operasyonlar için önem arz ettiği belirtildi.

Bu uçakların yüksek tonajda su atma ve hızlı intikal etme kabiliyetleriyle yangınla mücadelede etkin rol oynayacağı kaydedilen açıklamada, uzun süredir amfibik hava gücünü oluşturma yönünde çalışmalar ve incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi.

Kanada, Rusya ve Japonya'nın ürettiği amfibik uçakların kendi ülkelerinde ve dünya genelinde kullanıldığı aktarılan açıklamada, sadece yangın söndürme maksatlı ve 6 ton su atma özelliğine sahip Kanada yapımı CL-415 serisi uçakların genellikle ABD ve Avrupa ülkelerince tercih edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Rusya üretimi BE-200 serisi amfibik uçağın çok maksatlı (arama kurtarma, havadan keşif ve gözetleme, personel malzeme nakli ve yangın söndürme) üretildiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca 2 adet turbojet motoru ve kabin basıncıyla teçhiz edildiğinden yüksek sürat ve yüksek irtifadan intikallerin yapılabildiği, ancak alçak uçuş manevralarının yüksek süratten dolayı kısıtlandığı, Japonya üretimi US-2 Shinmaywa uçağının ise BE-200 gibi çok maksatlı üretildiği görülmüştür. Bu uçaklardan Japon üretimi US-2 ile Kanada üretimi CL-415 serisi uçaklar teknik birimlerimizce yerinde incelenmiş ve görülmüştür.

Uzun süredir teknik özellikleri incelenen ve üretici firmayla irtibat içinde olduğumuz Rusya yapımı BE-200 serisi amfibik uçağın çok maksatlı üretildiği, yangın söndürme modelinin 12 ton su atma özelliğine sahip olduğu, Rusya, Portekiz ve Azerbaycan tarafından kullanıldığı, ayrıca 2 adet turbojet motoru ve kabin basıncıyla teçhiz edildiği gibi özellikleri açısından değerlendirilen yangın söndürme uçaklarının incelenmesi için, yerinde test ve gösteri uçuşu değerlendirmesi yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberinde Savunma Sanayi Başkanlığı ile bakanlığın Orman Genel Müdürlüğü uygulayıcı ekiplerinden oluşan bir heyet, yarın Rusya'nın Taganrog şehrinde Beriev firmasının tesislerinde olacak."

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Bekir Pakdemirli rusya tarım ve orman bakanı yangın söndürme uçağı

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