Bakan Pakdemirli Sırbistanlı heyetle görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic ve beraberindeki heyetle görüştü.
Pakdemirli, Bakanlık'ta gerçekleşen kabulde, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Sırbistan Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanı Branislav Nedimovic ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine ve tarım ürünleri ticaretinin artırılmasına ilişkin konular değerlendirildi.
Var olan tarımsal ilişkilerin daha da iyileştirilmesi ve tarımsal ticaret hacminin yükseltilmesinin ele alındığı görüşmede, tarım alanlarında yapılabilecek iş birliği konuları gözden geçirildi.
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