Bakan Pakdemirli: Soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı 2 TL

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1 Mayıs 2019'tan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ sütün tavsiye fiyatı, litre başı 2 TL olarak belirlenmiştir" dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ sütün tavsiye fiyatını 2018 yılı Temmuz ayında litre başı 1,70 TL olarak belirlediğini bildirdi. Geçen süreç içerisinde bakanlığın, üretimde sürdürülebilirlik ile arz/talep dengesinin sağlanması için süt destek primi fiyatlarını 2018 yılı son 4 ayında 15 kuruş, 2019 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan dönemi için ise 25 kuruş olarak belirlediğini kaydeden Bakan Pakdemirli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda Ulusal Süt Konseyi, üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak, 1 Mayıs 2019'dan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ sütün tavsiye fiyatını litre başı 2 TL olarak belirlemiştir. Bu sürece katkı yapan, üreticilerimize, örgütlerimizin başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Açıklanan süt tavsiye fiyatının, 1 milyon 200 bin işletmemize, üreticimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

