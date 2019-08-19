FİNANS

Bakan Pakdemirli: Su ürünleri üretiminin ekonomik değeri yıllık 940 milyon lira

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Barajlar ve göllerimiz aynı zamanda balıkçılık faaliyetlerine de zemin hazırlıyor.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Barajlar ve göllerimiz aynı zamanda balıkçılık faaliyetlerine de zemin hazırlıyor. Bu çerçevede DSİ'nin kullanımında bulunan baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değeri yıllık olarak yaklaşık 940 milyon TL'yi buluyor" dedi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, baraj ve göletlerin su ürünleri üretimine zemin hazırlayarak hem vatandaşlara yeni bir gelir kapısı açtığı, hem de nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin devamlılığını sağladığı bildirildi. Türkiye'deki baraj ve göletlerde yaklaşık 30 farklı balık türü bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Bu doğal türlerin desteklenmesi ve balıkçılık faaliyetlerinden yüksek gelir elde edilmesi maksadıyla Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait 7 adet Su Ürünleri İstasyonunda çalışmalar yürütülüyor. DSİ Su Ürünleri İstasyonlarında yılda yaklaşık 30 milyon pullu sazan (Cyprinus carpio) ve 2 milyon civarında Şabut balığı (Tor grypus) üretiliyor. Yine ekonomik değeri yüksek olan Karaca mersini (Acipenser gueldenstaedtii) ve Sivriburunun (Acipenser stellatus) anaç adayı olarak bakım ve besleme çalışmalarına Amasya-Yedikır ve Bolu-Gölköy Su Ürünleri İstasyonlarında devam ediliyor. Bu çerçevede, yayın balığı (Silurus glanis) üretimi ise ülkemizde ilk kez DSİ Keban Barajı Su Ürünleri İstasyonunda yapıldı." denildi.
BARAJLARA 575 MİLYON BALIK BIRAKILDI
Etütleri tamamlanmış ve stok tespiti yapılmış baraj göllerinde DSİ tarafından belirlenen program dâhilinde düzenli olarak balıklandırma yapıldığı belirten açıklamada, şunlar kaydedildi: "DSİ tarafından bugüne kadar 235 baraj gölü ve çok sayıda gölete toplam 575 milyon değişik türde balık bırakıldı. Bu kapsamda yıllık olarak ortalama 30 milyon pullu sazan yavrusu yaklaşık 120 baraj gölü ile 30 adet gölete bırakılıyor. Şabut balığı ise havzaya özgü olması nedeniyle Atatürk ve Karakaya Baraj Göllerine bırakılıyor."
EKONOMİYE YILLIK 940 MİLYON LİRA KATKI
Bakan Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, baraj göllerinin, tarımsal sulama ile ülkenin gıda güvenliğinin teminatı olduğunu belirtti. Pakdemirli, "Barajlar ve göllerimiz aynı zamanda balıkçılık faaliyetlerine de zemin hazırlıyor. Bu çerçevede DSİ’nin kullanımında bulunan baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değeri yıllık olarak yaklaşık 940 milyon TL’yi buluyor" ifadelerini kullandı.
2018 yılında 110 bin ton su ürünleri üretimi yapıldığını vurgulayan Pakdemirli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu üretimin ekonomik değeri 880 milyon TL’yi buluyor. Ayrıca, ticari avcılık yoluyla üretime açılan 179 baraj gölünde 2018 yılında 14 bin ton çeşitli türde su ürünü elde edildi. Bu üretimin ekonomik değeri de 60 milyon TL civarında." Bakan Pakdemirli, DSİ’nin uygun gördüğü baraj gölleri ve göletlerde özel sektör tarafından yetiştiricilik faaliyetlerinin yapılabildiğini de sözlerine ekledi.

PARTNERBu dürüm et yemeyenlere özel! İçinde öyle bir protein kaynağı var ki... Yemeye doyamayacaksınız!Bu dürüm et yemeyenlere özel! İçinde öyle bir protein kaynağı var ki... Yemeye doyamayacaksınız!
Perakende satış hacmi Haziran’da yıllık yüzde 1.2 azaldıPerakende satış hacmi Haziran’da yıllık yüzde 1.2 azaldı
Sektörlerde toplam cirolar Haziran’da yıllık yüzde 12.3 arttıSektörlerde toplam cirolar Haziran’da yıllık yüzde 12.3 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur-Sen: Teklifte yeterli zam oranı yok

Memur-Sen: Teklifte yeterli zam oranı yok

Altında son durum! İşte rakamlar

Altında son durum! İşte rakamlar

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! Hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! Hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Perakende satış hacmi Haziran’da yıllık yüzde 1.2 azaldı

Perakende satış hacmi Haziran’da yıllık yüzde 1.2 azaldı

Sektörlerde toplam cirolar Haziran’da yıllık yüzde 12.3 arttı

Sektörlerde toplam cirolar Haziran’da yıllık yüzde 12.3 arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Dolar kuru 19 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Reyhanlı Ticaret Borsası Başkanı Karaca: Pamuk fiyatı en az 5 lira olmalı

Reyhanlı Ticaret Borsası Başkanı Karaca: Pamuk fiyatı en az 5 lira olmalı

TZOB Başkanı Bayraktar: Üzüm satacağınız kişinin ticari itibarı olmalı

TZOB Başkanı Bayraktar: Üzüm satacağınız kişinin ticari itibarı olmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.