Bakan Pakdemirli, Sudan Devlet Başkanı El-Beşir'i ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bundan sonra daha sıkı çalışıp, Sudan'ı daha çok ziyaret edip, iki tarafın da maksimum derecede fayda sağlaması açısından çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir, Bakan Pakdemirli'yi makamında kabul etti.

Pakdemirli, basına kapalı olarak gerçekleşen kabulün ardından değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, dost ve kardeş ülke Sudan'da bulunduklarını belirten Pakdemirli, "Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere birçok konuda iş birliği için buradayız." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, yaklaşık 80 kişilik bir delegasyonla Sudan'da olduklarını vurgulayarak, güzel anlaşmalar yapıldığını bildirdi.

Kısa bir zamanda güzel neticeler almanın memnuniyet verici olduğunu aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Biz de Sudan Devlet Başkanı El-Beşir'e bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Güzel tarafı kendisine iletilecek çok az konumuz kaldı çünkü bunların hepsini 3 günlük ziyaretin 2 gününde çözebildik. Akşam da güzel anlaşmalara imza attık. İki ülke arasında bugünkü ticaret hacmi 481 milyon dolar. Bunu daha da artırmak için en önemli saç ayaklarından bir tanesi de Ziraat Katılım Bankasının burada bir şubesinin açılmasıydı. Bununla ilgili prensip anlaşmasını da Ticaret Bakan Yardımcımız Fatih Metin'in bizlere katkısı sayesinde yaptık."