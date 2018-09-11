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Bakan Pakdemirli, Sudan Devlet Başkanı El-Beşir'i ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 00:58 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Bundan sonra daha sıkı çalışıp, Sudan'ı daha çok ziyaret edip, iki tarafın da maksimum derecede fayda sağlaması açısından çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bundan sonra daha sıkı çalışıp, Sudan'ı daha çok ziyaret edip, iki tarafın da maksimum derecede fayda sağlaması açısından çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir, Bakan Pakdemirli'yi makamında kabul etti.

Pakdemirli, basına kapalı olarak gerçekleşen kabulün ardından değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, dost ve kardeş ülke Sudan'da bulunduklarını belirten Pakdemirli, "Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere birçok konuda iş birliği için buradayız." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, yaklaşık 80 kişilik bir delegasyonla Sudan'da olduklarını vurgulayarak, güzel anlaşmalar yapıldığını bildirdi.

Kısa bir zamanda güzel neticeler almanın memnuniyet verici olduğunu aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Biz de Sudan Devlet Başkanı El-Beşir'e bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Güzel tarafı kendisine iletilecek çok az konumuz kaldı çünkü bunların hepsini 3 günlük ziyaretin 2 gününde çözebildik. Akşam da güzel anlaşmalara imza attık. İki ülke arasında bugünkü ticaret hacmi 481 milyon dolar. Bunu daha da artırmak için en önemli saç ayaklarından bir tanesi de Ziraat Katılım Bankasının burada bir şubesinin açılmasıydı. Bununla ilgili prensip anlaşmasını da Ticaret Bakan Yardımcımız Fatih Metin'in bizlere katkısı sayesinde yaptık."

Pakdemirli, Maden Tetkik ve Arama Kurumunun da Sudan'da şirket kurduğunu ve madenlerle ilgili çalışmalara başladığına işaret etti.

Bu akşam imzalanan 2 net anlaşma olduğunu aktaran Pakdemirli, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketinin petrol aramayla ilgili saha teslimlerini aldığını ve bu sayede 100 milyon doların üzerinde bir yatırım yapacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, tarım ve hayvancılık alanındaki saha teslimlerinde nihai aşamaya gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada Türk yatırımcılarıyla kullanacağımız sahaların koordinatları belli oldu ve pilot çiftliği de teslim aldık. Bununla ilgili de prensip anlaşma metnine de bugün itibarıyla imzayı attık. Bundan sonra Sudan'ı daha sıkı çalışıp, daha çok ziyaret edip, iki tarafın da maksimum derecede fayda sağlaması açısından çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yoğun mesaisi arasında bizi kabul ettiği için Devlet Başkanı El-Beşir'e teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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