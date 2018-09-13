Bakan Pakdemirli Sudan ziyaretini değerlendirdi:

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sudan ile tarım alanındaki iş birliğini değerlendirirken, "Çin, İngiltere, Amerika, Fransa, birçok ülke kendi ülkeleri dışında tarım yapıyorlar. Çünkü gıda arz güvenliği önümüzdeki yıllarda çok daha önemli olacak. Yani sadece topraklarımıza bağlı kalan bir iş yapmanız doğru değil." dedi.

Sudan ziyaretini AA muhabirine değerlendiren Pakdemirli, ülkeden büyük bir memnuniyetle ayrıldığını söyledi.

Sudan'a kabine değişikliğinin olduğu yoğun bir dönemde geldiklerini belirten Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını götürdük. Böyle zor bir dönemde Sudan halkının yanında olduğumuzdan bahsettik. Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir de bize her konuda destek olacağının taahhüdünü verdi." diye konuştu.

Pakdemirli, iki ülke arasında tarım ve hayvancılık alanındaki iş birliği dışında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün anlaşmalar yaptığını aktardı. Sudan Merkez Bankası ile altınla ticaretle ilgili konularda görüşme yapıldığını anlatan Pakdemirli, "Bizim için en önemli olan 4 yıl önce yapmış olduğumuz bir çerçeve anlaşmayla Sudan'da Türklerin kullanacağı arazilerin tahsisiydi. Türkiye gelip Sudan'da tarım yapacak. Sadece Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için değil, Sudan'ın ve 3. ülkelerin de ihtiyacını karşılamak için." ifadelerini kullandı.