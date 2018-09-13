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Bakan Pakdemirli Sudan ziyaretini değerlendirdi:

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 11:27 | Son Güncelleme

"Çin, İngiltere, ABD, Fransa, birçok ülke kendi ülkeleri dışında tarım yapıyorlar. Çünkü gıda arz güvenliği önümüzdeki yıllarda çok daha önemli olacak. Yani sadece topraklarımıza bağlı kalan bir iş yapmanız doğru değil"

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sudan ile tarım alanındaki iş birliğini değerlendirirken, "Çin, İngiltere, Amerika, Fransa, birçok ülke kendi ülkeleri dışında tarım yapıyorlar. Çünkü gıda arz güvenliği önümüzdeki yıllarda çok daha önemli olacak. Yani sadece topraklarımıza bağlı kalan bir iş yapmanız doğru değil." dedi.

Sudan ziyaretini AA muhabirine değerlendiren Pakdemirli, ülkeden büyük bir memnuniyetle ayrıldığını söyledi.

Sudan'a kabine değişikliğinin olduğu yoğun bir dönemde geldiklerini belirten Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını götürdük. Böyle zor bir dönemde Sudan halkının yanında olduğumuzdan bahsettik. Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir de bize her konuda destek olacağının taahhüdünü verdi." diye konuştu.

Pakdemirli, iki ülke arasında tarım ve hayvancılık alanındaki iş birliği dışında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün anlaşmalar yaptığını aktardı. Sudan Merkez Bankası ile altınla ticaretle ilgili konularda görüşme yapıldığını anlatan Pakdemirli, "Bizim için en önemli olan 4 yıl önce yapmış olduğumuz bir çerçeve anlaşmayla Sudan'da Türklerin kullanacağı arazilerin tahsisiydi. Türkiye gelip Sudan'da tarım yapacak. Sadece Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için değil, Sudan'ın ve 3. ülkelerin de ihtiyacını karşılamak için." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, başka bir ülkede tarım yapmanın zaman zaman eleştirildiğine değinerek, Çin, İngiltere, Amerika, Fransa gibi birçok ülkenin de gelecek yıllarda çok önemli hale gelecek gıda güvenliğini sağlayabilmek için başka ülkelerde tarım yaptığını ve sadece ülke topraklarına bağlı kalmanın doğru olmayacağını söyledi.

Sudan'ın da bu konuda önemli bir adres olduğunun altını çizen Pakdemirli, "Sudan ile yüzyıllara dayanan bir dostluğumuz ve birlikteliğimiz var. Evet biraz ara vermişiz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan Devlet Başkanı El-Beşir'in özel olarak ilgilenmesi sonucunda, bizim bu ülkede yapacak çok işimiz var gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, burada Türkiye'ye tahsis edilen alanlara gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Orada halkın coşkusuyla karşılaştık. Cumhurbaşkanımızın adını insanlar haykırıyor, gözlerindeki sevgi selini gördük. Bunlar bizim için çok memnuniyet verici. Tarım ve Orman Bakanı olarak ben de buraya gelirken çok kararlı bir şekilde gelmiştim ama bundan sonra ne olursa olsun sadece iş için değil, Sudan halkı için mutlaka bu coğrafyada olmamız lazım. Sudanlıların bize, bizim onlara olduğundan daha fazla ihtiyacı var. Birlikte iş yaptıkça kaynaşma olacak ve daha da verimli işlere sebebiyet verecek diye düşünüyorum."

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sudan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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