Bakan Pakdemirli Sudan'da tarım ürünlerini inceledi

HARTUM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İngiltere, Çin, ABD, Fransa gibi bir çok ülkenin geleceğe yönelik gıda arzını sağlama almak için Afrika'da tarım arazisi kiraladığına dikkati çekerek, "Biz de aynısını en başta Sudan'da yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Pakdemirli, Sudan'da bir işletmeye saha ziyareti gerçekleştirdi.

İşletme yetkililerinin tanıtım sunumunun ardından şirketin sergilediği tarım ürünlerini inceleyen Pakdemirli, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Pakdemirli, Türkiye ile Sudan arasında imzalanan tarımsal iş birliğini hatırlatarak, bu konuyla ilgili Sudan'da görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Şirketin ihraç edebilecekleri ürünleri sergilediğini belirten Pakdemirli, bu kadar geniş bir ürün portföyüyle ilgilenmediklerini ancak muz ihracatı konusunda Türkiye için ayrılan 5 bin tonluk kotanın artırılabileceğini kaydetti.

Pakdemirli, İngiltere, Çin, ABD, Fransa gibi bir çok ülkenin geleceğe yönelik gıda arzını sağlama almak için Afrika'da tarım arazisi kiraladığına işaret ederek, şöyle konuştu: