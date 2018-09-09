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Bakan Pakdemirli Sudan'da tarım ürünlerini inceledi

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2018 22:27 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "İngiltere, Çin, ABD, Fransa gibi bir çok ülke, geleceğe yönelik gıda arzını sağlama almak için Afrika'da tarım arazisi kiralıyor. Biz de aynısını en başta Sudan'da yapmaya çalışıyoruz"

HARTUM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İngiltere, Çin, ABD, Fransa gibi bir çok ülkenin geleceğe yönelik gıda arzını sağlama almak için Afrika'da tarım arazisi kiraladığına dikkati çekerek, "Biz de aynısını en başta Sudan'da yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Pakdemirli, Sudan'da bir işletmeye saha ziyareti gerçekleştirdi.

İşletme yetkililerinin tanıtım sunumunun ardından şirketin sergilediği tarım ürünlerini inceleyen Pakdemirli, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Pakdemirli, Türkiye ile Sudan arasında imzalanan tarımsal iş birliğini hatırlatarak, bu konuyla ilgili Sudan'da görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Şirketin ihraç edebilecekleri ürünleri sergilediğini belirten Pakdemirli, bu kadar geniş bir ürün portföyüyle ilgilenmediklerini ancak muz ihracatı konusunda Türkiye için ayrılan 5 bin tonluk kotanın artırılabileceğini kaydetti.

Pakdemirli, İngiltere, Çin, ABD, Fransa gibi bir çok ülkenin geleceğe yönelik gıda arzını sağlama almak için Afrika'da tarım arazisi kiraladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz de aynısını en başta Sudan'da yapmaya çalışıyoruz. Yeni yeni kontratlı ekimlere de başladık. Zaten pamukla ilgili ciddi güzel gelişmeler var. Bu seyahatimizde ve bunu takip eden günlerde hızlı bir şekilde karşılıklı tarımsal iş birliğini artıracağız. Kalabalık bir ekiple buraya geldik, 40 kadar iş adamı var yanımızda. Hepsi buradaki imkan ve kabiliyetlere bakıyorlar. Yakın bir zamanda aksiyona geçiyor olacağız."

Görüşmelerin ardından Pakdemirli'ye şirket yetkilileri tarafından plaket takdim edildi.

Pakdemirli, saha ziyaretinden sonra Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Sudan Türk Mesleki ve Teknik Eğiticilerin Eğitim Merkezi'ni gezerek, merkez hakkında bilgi aldı.

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sudan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli TİKA

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