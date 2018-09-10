Bakan Pakdemirli Sudan'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2014 yılında yaptığımız çerçeve anlaşmayla tarım ve hayvancılık alanında iş birliği yapmak için buradayız. Değişen şartlar ve yönetimler sayesinde bu konu istendiği kadar hızlı ilerleyememiş ama memnuniyetle gördüm ki Hartum Valisi bu konuda çok heyecanlı ve yatırım yapılması konusunda yeterince istekli." dedi.
Pakdemirli, Hartum Valisi Abdul Rahim Muhammed Hüseyin'i makamında ziyaret etti.
Türkiye’de yeni hükümet sistemiyle bakanlık sayısının 16’ya düştüğünü belirten Pakdemirli, "Sizin de bakan sayısının 15’ten 8’e indirileceğini öğrendik. Yeni bakanlara daha çok sorumluluk alacakları için Allah kolaylık versin diyorum." diye konuştu.
Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığının da iki bakanlığın birleştirilmesinden oluştuğunu ifade ederek, gıda, tarım, hayvancılık, orman ve su konularıyla ilgilendiklerini aktardı.
Sudan’da yatırım yapma konusunda çok heyecanlı olduklarına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:
"2014 yılında yaptığımız çerçeve anlaşmayla tarım ve hayvancılık alanında iş birliği yapmak için buradayız. Değişen şartlar ve yönetimler sayesinde bu konu istendiği kadar hızlı ilerleyememiş ama memnuniyetle gördüm ki Hartum Valisi bu konuda çok heyecanlı ve yatırım yapılması konusunda yeterince istekli."
Pakdemirli, Türkiye’nin son 30-35 yılda çok önemli atılımlar yaparak refahını 5’e katladığının altını çizerek, bundaki itici güçlerden birinin yatırımcıya düzgün bir ortamın sağlanması olduğunu söyledi.
Sudanlı yetkililere yatırımcıların maliyetlerini minimumda tutup, vergi, istihdamla yatırımla kazanma yoluna gitmelerini tavsiye eden Pakdemirli, böyle bir vizyonla hareket edildiğinde başarının sağlanacağını dile getirdi.
Pakdemirli, Türkiye’nin, güneyinde olan olaylarda dik duruşunu sergilediği için farklı taarruzlara maruz kaldığının altını çizerek, şöyle devam etti:
"Bunlardan bir tanesi FETÖ’nün yaptığı darbe olayı. Bunda da yanımızda olduğunuz için çok müteşekkiriz. Şimdi de ülkemize ekonomik taarruz var ama buna rağmen ülkemiz son çeyrekte yüzde 5,2 büyümeyi başardı."
Sudan ile tarım ve hayvancılık konusunda iş birliği yapmanın mümkün olduğundan bahseden Pakdemirli, Türkiye’nin tarımsal ihtiyaçlarının bir kısmını Sudan’dan karşılayabileceğini söyledi.
- "Bölgedeki en iyi yatırım kanunlarına sahibiz"
Hartum Valisi Hüseyin de Sudan’ın Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı’na (COMESA) üye olduğunu, üye ülkelerde 500 milyona yakın insanın yaşadığını ve bölgedeki alışverişlerde gümrük vergisi uygulanmadığını kaydetti.
Hartum’da yapılabilecek yatırımları iyi bir şekilde analiz ettiklerini belirten Hüseyin, bunlar hakkında bilgi verdi.
Hüseyin, bölgede en iyi yatırım kanunlarına sahip olduklarını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Sudan olarak Afrika kıtasının en büyük tarım ülkesiyiz. 86 milyon hektarlık tarıma elverişli toprağımız var. Yıl içinde makul düzeyde yağmur alıyoruz ancak açık söylüyorum en büyük sorunumuz yollar ve enerji konusunda altyapı eksikliği. Dolayısıyla yatırımcılar buraya geldiğinde bu konuda da bir şey yapabilir."
Bakan Pakdemirli, Hartum Valiliğindeki görüşmenin ardından, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve beraberindeki heyetle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) restore ettiği Mescid-i Kebir'i ve Hartum'daki Osmanlı paşalarının kabrini ziyaret etti.
Pakdemirli, Türkiye Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği ziyaretten sonra kendisi için düzenlenen resepsiyona katıldı.
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