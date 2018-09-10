Bakan Pakdemirli Sudan'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2014 yılında yaptığımız çerçeve anlaşmayla tarım ve hayvancılık alanında iş birliği yapmak için buradayız. Değişen şartlar ve yönetimler sayesinde bu konu istendiği kadar hızlı ilerleyememiş ama memnuniyetle gördüm ki Hartum Valisi bu konuda çok heyecanlı ve yatırım yapılması konusunda yeterince istekli." dedi.

Pakdemirli, Hartum Valisi Abdul Rahim Muhammed Hüseyin'i makamında ziyaret etti.

Türkiye’de yeni hükümet sistemiyle bakanlık sayısının 16’ya düştüğünü belirten Pakdemirli, "Sizin de bakan sayısının 15’ten 8’e indirileceğini öğrendik. Yeni bakanlara daha çok sorumluluk alacakları için Allah kolaylık versin diyorum." diye konuştu.

Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığının da iki bakanlığın birleştirilmesinden oluştuğunu ifade ederek, gıda, tarım, hayvancılık, orman ve su konularıyla ilgilendiklerini aktardı.

Sudan’da yatırım yapma konusunda çok heyecanlı olduklarına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2014 yılında yaptığımız çerçeve anlaşmayla tarım ve hayvancılık alanında iş birliği yapmak için buradayız. Değişen şartlar ve yönetimler sayesinde bu konu istendiği kadar hızlı ilerleyememiş ama memnuniyetle gördüm ki Hartum Valisi bu konuda çok heyecanlı ve yatırım yapılması konusunda yeterince istekli."