FİNANS

Bakan Pakdemirli: Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2019 11:38 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çok sayıda özel sektör yatırımcısının trüf mantarı bahçesi kurduğunu belirterek, "Hedefimiz, ekonomistlerin tahminlerine göre, önümüzdeki 20 yıl içinde, dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olacak bu alandan kısa vadede yüzde 10 pay alarak, 350 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşmak" dedi.

Bakan Pakdemirli: Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

ANKARA, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çok sayıda özel sektör yatırımcısının trüf mantarı bahçesi kurduğunu belirterek, "Hedefimiz, ekonomistlerin tahminlerine göre, önümüzdeki 20 yıl içinde, dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olacak bu alandan kısa vadede yüzde 10 pay alarak, 350 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşmak" dedi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin 5- 6 yıl öncesine kadar gündeminde olmayan trüf mantarının, bugün ilgi odağı konumunda bulunduğu belirtildi. Toprak altında yetişen yer altı mantarının meyvesi olan trüfün, dünyada her geçen yıl değerini ve pazarını arttırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizde trüf mantarının doğal olarak yetişiyor olması da ülkemizin trüf yetiştiriciliği bakımından uygun şartlara sahip olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede Orman Genel Müdürlüğü ise ülkemizin zenginliklerini tespit etmek, kamuoyu farkındalığını artırmak, kırsalda yaşayan insanlarımıza yeni bir ekonomik kazanç kapısı açmak ve bu zenginliği ülke ekonomisine kazandırmak gayesi ile 'Trüf Ormanı Eylem Planı hazırladı' ve 2014 yılında uygulamaya koydu."
'357 HEKTAR ALANDA TRÜF BAHÇESİ KURULDU'
Eylem planı kapsamında 4 bin kişiye pratik ve teorik eğitim verildiği kaydedilen açıklamada, "Fidanlıklarda trüf aşılı meşe fidanları üretilerek 357 hektar alanda trüf bahçeleri tesis edildi. Bu çalışmalar ile 5-6 yıl önce hiç üretimi olmayan bu mantardan 2018 itibarıyla 2 ton üretim gerçekleştirildi" denildi.
Bakan Bekir Pakdemirli ise trüf mantarının ülkede bugün itibarıyla 200'e yakın ailenin geçim kaynağı olduğunu belirterek, açıklamasında şunları kaydetti:
"Çok sınırlı bir coğrafyada doğal olarak yayılış göstermesi ve az miktarda toplanmasından dolayı fiyatı türü, cinsi ve kalitesine göre 100 ila 1.500 Euro arasında değişmektedir. Çok sayıda özel sektör yatırımcısı trüf bahçesi kurdu, kuruyor. Günümüzde dünyada 3,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olan trüfün yüzde 45’ini Fransa, yüzde 35’ini İspanya, yüzde 20’sini İtalya ve diğer ülkeler sağlamaktadır. Bizim ise hedefimiz ekonomistlerin tahminlerine göre önümüzdeki 20 yıl içinde dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olacak bu alandan kısa vadede yüzde 10 pay alarak, 350 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak."

FOTOĞRAFLI

Bakan Pakdemirli: Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmiBakan Pakdemirli: Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmiBakan Pakdemirli: Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmiBakan Pakdemirli: Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Tokat'ta domates fidesi ekimi başladıTokat'ta domates fidesi ekimi başladı
Domates ve domates ürünleri ihracatından 603 milyon dolarlık gelir sağlandıDomates ve domates ürünleri ihracatından 603 milyon dolarlık gelir sağlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Otomotiv devi iki şirket birleşmekten vaz mı geçti?

Otomotiv devi iki şirket birleşmekten vaz mı geçti?

Denizin üstüne yapılıyor!

Denizin üstüne yapılıyor!

"Milli görev" dedi, çağrı yaptı!

"Milli görev" dedi, çağrı yaptı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tokat'ta domates fidesi ekimi başladı

Tokat'ta domates fidesi ekimi başladı

Domates ve domates ürünleri ihracatından 603 milyon dolarlık gelir sağlandı

Domates ve domates ürünleri ihracatından 603 milyon dolarlık gelir sağlandı

Avrupa Birliğinden Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya “İş Ödülü”

Avrupa Birliğinden Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya “İş Ödülü”

Turizme bayram dopingi! Doluluk oranı yüzde 95'i aştı

Bayram dopingi! Yüzde 95'i aştı

'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'

'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'

Niğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefi

Niğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.