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Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada - 2

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 15:43 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Dr.

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bursa'da Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. 'Tarımın Ajandası' oturumunda konuşan Pakdemirli, ''Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada'' dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü BNP Paribas Cardif Türkiye CEO'su Cemal Kişmir'in yaptığı 'Tarımın Ajandası' oturumuna, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 38°30° Çiftliği Genel Müdürü Kıvılcım Pınar Kocabıyık ve Halavet Gıda CEO'su Murat Göç katıldı. Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, tarımın savunma sanayi kadar önemli olduğunu belirterek, ''Tarım, en temel ihtiyacımız olan gıdanın besleyici sektörüdür. Ancak ne yazık ki herkesin ağzında bir sakız gibi çiğnediği bir konu haline geldi. Bilen de bilmeyen de konuşuyor. Bizim vatandaşımız yazmadan kâtip, okumadan âlim. Herkes her konuda konuşmayı kendine hak biliyor'' dedi.

'TÜRKİYE TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA İLK SIRADA'

Tarımın teknik bir konu olduğunu söyleyen Pakdemirli, ''Muhalefete bakıyorum, diyorlar ki, 'Patates ithalatını yasakladınız'. Tamamen teknik olan, bana bile çıkmayan bir konu. Karantina ile ilgili bir karar alınmış, bu alanlar da artmamış. Tarımı, üzerinden çok siyaset yapılan bir meta halinden çıkarmamız lazım. Sabah yine baktım, Kılıçdaroğlu saman ithalatından bahsediyor. Türkiye'nin kaba yem ihtiyacı 66 milyon ton, ithal edilmiş olan saman 9 bin ton. 150 bin dolar bedel ödenmiş. Mesela Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci, büyükbaş hayvan sayısında da Avrupa'da ikinci. Son 15 yılda hayvancılıkta 2- 2,5 misli bir büyüme var. Tarımsal hasılamız yüzde 25 artmış, genel itibarıyla bakıldığında da destekleri 8 kat artırmışız. Gönül ister ki bunlar daha çok artsın ama bunlar bütçe kaynaklarıyla yürüyor" diye konuştu.

Genel fotoğrafa bakıldığında bir başarı olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Ormanın derinliklerine inildiğinde de birçok alanda iyileştirmeler bulabiliriz. Bu başarılar bizi ileriye taşır mı; soru bu. Bu başarı bizi ileriye taşımayabilir. Çünkü önümüzdeki 20- 25 yıl içerisinde yüzde 50 daha fazla gıda ihtiyacımız olacak. Bu anlamda bu başarı bizi ileriye taşımayacak gibi görünüyor. Bugüne kadar bakılan gözlüklerden farklı gözlüklerle, yapısal problemlere de neşter atacak şekilde tarımda bir vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz'' dedi.

'TÜRKİYE'Yİ HAVZALARA BÖLMEYİ PLANLIYORUZ'

Tarım alanında yaşanan problemlere karşı hemen çözümler ürettiklerini belirten Bakan Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:

''Ürün takip masaları kurduk ve birçok konuda gerekli iyileştirmeleri yaptık. Ama tabii ki yapısal sorunlarımız var. Daha iyi bir planlamaya ihtiyacımız var. Yeni dönemde daha iyi bir planlama için Türkiye'yi havzalara bölmeyi planlıyoruz. Basit bir planlama ile Türkiye en çok kâr edeceği ürünleri ekse, tarımsal hasılayı 4 katına çıkarıyoruz. Havzalara bölerek bu işi daha iyi yapabiliriz. Üreticimiz bugün 6- 7 farklı yere aidat ödeyip birçok hizmeti alamamaktan şikayetçi durumda. Bugün birlik ve kooperatiflerimizin yaptığı şey; 'Sayın Bakanım, devlet olarak şuradaki parayı verseniz, şu kesintiyi biz yapsak.' Ben de diyorum ki 'Üreticiye değer katacak hizmetleri ortaya çıkarın, üreticiye değer kazandırın'. Üretici değer elde ederse 150 lira aidat kimsenin gözüne batmaz. Tarımda milli birlik adında bir projemiz var. İnşallah nisan ya da mayıs gibi detayları açıklayacağız. Tarımın bundan sonraki yol haritası belli."

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