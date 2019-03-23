Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada - 2

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bursa'da Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. 'Tarımın Ajandası' oturumunda konuşan Pakdemirli, ''Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada'' dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü BNP Paribas Cardif Türkiye CEO'su Cemal Kişmir'in yaptığı 'Tarımın Ajandası' oturumuna, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 38°30° Çiftliği Genel Müdürü Kıvılcım Pınar Kocabıyık ve Halavet Gıda CEO'su Murat Göç katıldı. Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, tarımın savunma sanayi kadar önemli olduğunu belirterek, ''Tarım, en temel ihtiyacımız olan gıdanın besleyici sektörüdür. Ancak ne yazık ki herkesin ağzında bir sakız gibi çiğnediği bir konu haline geldi. Bilen de bilmeyen de konuşuyor. Bizim vatandaşımız yazmadan kâtip, okumadan âlim. Herkes her konuda konuşmayı kendine hak biliyor'' dedi.

'TÜRKİYE TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA İLK SIRADA'

Tarımın teknik bir konu olduğunu söyleyen Pakdemirli, ''Muhalefete bakıyorum, diyorlar ki, 'Patates ithalatını yasakladınız'. Tamamen teknik olan, bana bile çıkmayan bir konu. Karantina ile ilgili bir karar alınmış, bu alanlar da artmamış. Tarımı, üzerinden çok siyaset yapılan bir meta halinden çıkarmamız lazım. Sabah yine baktım, Kılıçdaroğlu saman ithalatından bahsediyor. Türkiye'nin kaba yem ihtiyacı 66 milyon ton, ithal edilmiş olan saman 9 bin ton. 150 bin dolar bedel ödenmiş. Mesela Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci, büyükbaş hayvan sayısında da Avrupa'da ikinci. Son 15 yılda hayvancılıkta 2- 2,5 misli bir büyüme var. Tarımsal hasılamız yüzde 25 artmış, genel itibarıyla bakıldığında da destekleri 8 kat artırmışız. Gönül ister ki bunlar daha çok artsın ama bunlar bütçe kaynaklarıyla yürüyor" diye konuştu.