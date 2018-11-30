FİNANS

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl et ithalatına ihtiyacı yok

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 12:47 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 6 ay ya da 1 yıl et ithalatına ihtiyacının olmadığını belirterek, ''Bugün itibariyle bir hesap yaptık. Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl daha et ithalatına ihtiyacı yok gibi gözüküyor.

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl et ithalatına ihtiyacı yok

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 6 ay ya da 1 yıl et ithalatına ihtiyacının olmadığını belirterek, ''Bugün itibariyle bir hesap yaptık. Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl daha et ithalatına ihtiyacı yok gibi gözüküyor. ''dedi. Pakdemirli, balık tüketilmesi tavsiyesinde de bulunarak, ''Et 6 kilodan, 15 kiloya gelmiş, tavuk 10 kilodan 26 kiloya gelmiş ama balık 6 kilodan 5,5 kiloya inmiş. Balığı daha fazla tüketmemiz lazım. Balıkta da 1 milyar dolar ihracatımız var'' dedi.
Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli, Konya'da Hürriyet Gazetesi ve Denizbank işbirliğiyle Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Konya Tarım Zirvesi' programına katıldı. Çiftçileri gördüğünde büyük bir enerji aldığını belirten Bakan Pakdemirli, "Çiftçilerimizden ben çok enerji alıyorum. Her şeyi devletten beklemememiz lazım. Denizbank her şeyi devletimizden beklememiz gerektiğini bizlere gösterdi. Denizbank Genel müdürümüze de buradan söylüyorum; çiftçilerimizin faiz miktarlarını düşüreceksiniz, bunun takipçisiyim" dedi.
Bakan Pakdemirli'nin bu sözleri salondan alkış aldı.
'YANLIŞ KARARLAR ALABİLİYORUZ'
Orman ve Tarım bakanlıklarının birleşmesine değinen Pakdemirli, şöyle konuştu:
''Toprağı susuz, suyu da topraksız düşünemezdik. İki bakanlık arasında bakıyorum, su ile toprak arasında ciddi bir çekişme olmuş. İster istemez farklı bir yönetim, farklı bir anlayış. O yüzden toprak ve suyu birlikte yönetiyoruz. 81 ilde şunu gördüm, incir çekirdeğini doldurmayacak kadar problemler Ankara'ya gelinceye kadar ya çok büyüyor ya da Ankara'ya hiç ulaşmıyor. Ankara'da inanın çok iyi niyetlerle iyi işler yapıyoruz. Biraz sizlerden uzak olunca bazen de yanlış kararlar alabiliyoruz. Henüz 4 ay gibi bir sürede görevde olmama rağmen illerin yarıya yakınını gezdim. İnşallah sene başından itibaren havzaların başına yöneticiler atacağız böylece biz görevlerimizin bir kısmını devrediyor olacağız."
TARIM, SAVUNMA SANAYİSİNDEN DAHA ÖNEMLİ
Türkiye'de çiftçilerin yüzde 80'nin toprağının özelliğini bilmediğini ifade eden Pakdemirli, toprağın bilinmesi halinde kaynak ve ne üretileceğinin de bilineceğini kaydetti. Tarımın, savunma sanayiisinden daha önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, ''Ne yazık ki tarım, Türkiye'de herkesin ağzına sakız ettiği ve herkesin de konuşmaktan imtina etmediği bir alan. Biz bugün değerli ordumuzla ilgili nasıl konuşmuyorsak, onun önemini anlamışsak, bunu da bu şekilde anlamamız lazım. Tarım bana göre, savunma sanayisinden daha önemli. Çünkü, füzeleriniz olabilir, uçak, mekikleriniz olabilir, helikopterleriniz olabilir ama buzdolabınız boşsa bunların hiç anlamı yok. Türkiye'de görüyoruz birçok insan herkes bu konuda bir şey söylemekten çekinmiyor, imtina etmiyor. Muhakkak bu işin ciddiyetini ele alıp, iktidarıyla, muhalefetiyle, üreticisiyle, çiftçisiyle topyekün bu zor ev ödevini yapmamız gerekiyor. Yüzde 50 tarımsal hasılayı artırmamız gerekiyor" diye konuştu.
TÜRKİYE'NİN 1 YIL ET İTHALATINA İHTİYACI YOK
Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin 6 ay ya da 1 yıl et ithalatına ihtiyacının olmadığını belirtti. Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Et konusu çok konuşuluyor. Bugün itibariyle bir hesap yaptık. Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl daha et ithalatına ihtiyacı yok gibi gözüküyor. Tavukta 400 milyon, ette zaman zaman vatandaş senede 6 kilo et yiyorken, şimdi 15 kilo et yemeye başlamış. Balığı 2002 yılında 6 kilo yiyormuşuz, şimdi 5 kilo yiyoruz. Gıdadan sorumlu bir bakan olarak ben de doğru diyet tavsiyesinde bulunmayı bir görev biliyorum. Diyorum ki, doğru diyet balığı yiyeceğiz, tavuğu yiyeceğiz, eti de yiyeceğiz, yemeyeceğiz demiyorum ama hepsini daha dengeli bir şekilde tüketirsek; et 6 kilodan, 15 kiloya gelmiş, tavuk 10 kilodan 26 kiloya gelmiş, ama balık 6 kilodan 5,5 kiloya inmiş. Balığı daha fazla tüketmemiz lazım. Balıkta da 1 milyar dolar ihracatımız var. 2023 hedeflerimiz şimdiden tutmuştur. 2023 için yeni bir hedef koyduk. 2 milyar dolar ihracat yapacağız, diye. Ama biraz da biz tüketelim. Hep yabancı faydalanmasın. Türkiye'de 2019 itibariyle 16 milyar civarında bir destek var. Bu destekler 2002'ye göre tam 8 misli artmış. Bunun karşılığında ne elde etmişiz. Üretimimiz 8 misli artmamış. Türkiye'nin 16 yıllık performansımız çok kötü değil" diye konuştu.
Bakan Pakdemirli, Ziraat Fakültesi'ndeki öğrencilere de bir programı düzenleyeceklerini belirterek, ''Bakanlık olarak özellikle ziraat fakültesini seçecek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve özellikle üniversitenin ilk 15 bininde olan, 20 bininde olan arkadaşlarımıza bir burs programı üzerinde çalışmaya başladık, yakın zamanda açıklayacağız'' dedi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl et ithalatına ihtiyacı yokBakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl et ithalatına ihtiyacı yokBakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl et ithalatına ihtiyacı yokBakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl et ithalatına ihtiyacı yok

Dişlerinize sürün ve bekleyin... Anında beyazlatıyor!Dişlerinize sürün ve bekleyin... Anında beyazlatıyor!
Türkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldiTürkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldi
Konaklama sektöründe doluluk oranlarında artış devam ediyorKonaklama sektöründe doluluk oranlarında artış devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular geliyor

Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular geliyor

Çetinkaya: Enflasyonun hedeflere yakınsaması beklenmektedir

Çetinkaya: Enflasyonun hedeflere yakınsaması beklenmektedir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan 'en az 2 bin lira' asgari ücret çağrısı

Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan 'en az 2 bin lira' asgari ücret çağrısı

Türkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldi

Türkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldi

Konaklama sektöründe doluluk oranlarında artış devam ediyor

Konaklama sektöründe doluluk oranlarında artış devam ediyor

Patates üreticisine yağmur engeli

Patates üreticisine yağmur engeli

TİM Başkanı Gülle: Hedef 200 milyar dolarlık ihracat

TİM Başkanı Gülle: Hedef 200 milyar dolarlık ihracat

Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi (2)

Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.