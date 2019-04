Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bal üretimi 110 bin tona geldi (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ, ULUSAL FINDIK ÇALIŞTAYI'NA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Boztepe’de bir otelde düzenlenen ‘Ulusal Fındık Çalıştayı’na katıldı. Sektör temsilcilerinden çalıştayda fındığın sonuç bildirgesini dinleyen Bakan Pakdemirli, hükümet olarak üreticiye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Türkiye’nin fındığın ana vatanı olduğunu, ihracatının da 3 milyar dolar seviyelerine çıkması için markalaşmayla çalışmaların sürdürüleceğini belirten Bakan Pakdemirli, "Fındığı 600 yıldır ihraç ediyoruz. Fındık Karadenizli’yi baba ocağına bağlayan ürün. 500 bin ailenin ekmek yediği, 700 bin hektar alanda üretimle dünyada en iyi, kaliteli fındığı biz üretiyoruz. Dünyadaki fındık alanlarının yüzde 75’i bizim. 100 ülkeden fazlaya ihracatımız var. 250 bin ton fındık ihraç ediyoruz. Dünya ihracatının yüzde 75’ini, Türkiye’de toplam tarımsal ürünün yüzde 10’unu oluşturuyor. Burada dünyanın en iyi kaliteli fındığı bizde. Her sene hasat zamanına yakın en büyük endişemiz fındığın fiyatı oluyor. Fındığın bugünü, yarınını ve 10 sene, 20 sene sonrasını, mümkünse 50 sene sonrasını konuşmamız lazım. Eğer fındıkta rekabetçiysek 50 sene sonrada rekabetçi kalmanın yollarını bulmamız lazım" dedi.

'FINDIĞIN GELECEĞİNİ HEP BİRLİKTE YAZMAK DURUMUNDAYIZ'

Çalıştay’da çıkan sonuçların çok önemli olduğunu, bakanlıkta da bir çalışma grubu kuracağını belirten Bakan Pakdemirli, “Fındığın geleceğini hep birlikte yazmak durumundayız. Başta Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz tarafından fındık çok önemseniyor. Bu çalıştayı devam ettirmeyi istiyorum. Dünyanın en büyük fındık çalıştayı var, her sene ABD bunu konuşuyor. TMO ile Mayıs ayında fındığı konuşmaya ABD’ye gidiyoruz. Biz fındığımızdaki kaliteyi nasıl artırırız, en iyi katma değerle nasıl değerlendiririz bunu konuşuyor olmamız lazım. TMO bundan sonrada bölge insanına tam destek olacak. İnşallah Fiskobirlik artık tek başına piyasada regüle edebilmesidir. Edemezse biz her zaman TMO olarak oradayız. Bu işlerin regülasyon kısmını asıl mutlaka ve mutlaka birliklerin ve kooperatiflerin yapması lazım" diye konuştu.

'LİSANSLI DEPOCULUĞU KESİNLİKLE HALLETMEMİZ LAZIM'

Fındığın sanayi ürünü hale getirilerek pazarlanmasının da önemli olduğunu anlatan Bakan Pakdemirli, şunları dedi:

"Türkiye’yi fındık anlamında daha çok kalkındırmamız lazım. Fındık Türkiye’de 2-3 milyar dolara kadar senelik Türkiye’nin ihracatına katkı sunmuş bir ürün. Çok daha stratejik olarak ağırlıkla ihracat ürünü olduğu için üreticiyi desteklemek anlamında bu işin fiyatının artması yolunda işin gereğini yapmamız gerekiyor. Bazı sorunlarımızda var. Verimle ilgili, hastalıklarla mücadele var. Lisanslı depoculuğu kesinlikle halletmemiz lazım. Lisanslı depoculukla ilgili yatırımları artırmamız lazım."

'İÇ TÜKETİMİMİZİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR'

Fındığın tanıtımı konusunda devlet olarak yardıma devam edeceklerini, iç tüketimi de mutlaka artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, “İç tüketimi mutlaka artırmamız lazım. Farklı ambalaj ve paketlerde iç tüketimi artırmamız gerekiyor. Yaşlanan ağaç yapımızdan da mutlaka bir noktaya getirmemiz lazım. Fındık konusunda mevcut durumu gözden geçirip kamu ve özel sektör iş birliği ile bu işi yapacağız. Bu çalıştayın bir milat olduğuna inanıyorum. Ortaya koyulan çalışmalarla üreticimiz, tüccarımız, sanayimiz daha güçlü olacak. Türkiye’nin fındığının marka değeri daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

