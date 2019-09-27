FİNANS

Bakan Pakdemirli: Üzüm, fındık ve hububat üreticilerine 334 milyon ödeme yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2019 10:48 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üzüm, fındık ve hububat için üreticilerin hesabına 334 milyon TL'nin yatırıldığını, bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli: Üzüm, fındık ve hububat üreticilerine 334 milyon ödeme yapıldı

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üzüm, fındık ve hububat için üreticilerin hesabına 334 milyon TL'nin yatırıldığını, bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceğini açıkladı.
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, üzüm, fındık ve hububat üreticilerine müjdeli haber verdi. Pakdemirli, açıklamasında, "Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 7-16 Eylül arasında fındık teslim eden, 18-23 Eylül arasında kuru üzüm teslim eden, ELÜS yoluyla ve 20 Eylül'e kadar hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerimiz bugünden itibaren paralarını tahsil edebilirler. TMO tarafından 26 Eylül tarihinde 11 bin 95 fındık üreticisinde 266 milyon TL, 621 kuru üzüm üreticisine 18 milyon TL, 3 bin 540 hububat ve bakliyat üreticimize 50 milyon TL, toplam 334 milyon TL ödeme yapıldı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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