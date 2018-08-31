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Bakan Pakdemirli'den balıkçılara mesaj:

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 16:11 | Son Güncelleme

"Unutulmamalıdır ki doğal kaynaklar sonsuz değildir. Bu kaynaklar, gelecek nesillere aktaracağımız bir emanettir. Bu nedenle koruma ve kullanma dengesini mutlaka gözetmek zorundayız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Unutulmamalıdır ki doğal kaynaklar sonsuz değildir. Bu kaynaklar, gelecek nesillere aktaracağımız bir emanettir. Bu nedenle koruma ve kullanma dengesini mutlaka gözetmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, gırgır ve trol ağlarla avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağının, 1 Eylül'de sona ereceğini belirtti.

Balıkçıların bu gece "vira bismillah" diyeceklerine işaret eden Pakdemirli, yeni av sezonunun balıkçılar için bereketli geçmesini temenni etti.

Pakdemirli, Bakanlığın su ürünleri politikalarının ana hedefinin, vatandaşa bol ve ucuza balık sağlamak ve sürdürülebilir avcılık yöntemlerinin geliştirilmesi olduğuna işaret ederek, "Unutulmamalıdır ki doğal kaynaklar sonsuz değildir. Bu kaynaklar, gelecek nesillere aktaracağımız bir emanettir. Bu nedenle koruma ve kullanma dengesini mutlaka gözetmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkçıların daha kazançlı bir sezon geçirmesini sağlayabilmek amacıyla birçok bilimsel araştırma yapıldığına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yeni projeler geliştirip balıkçılarımız için farklı destekleme modellerini uygulamaya koyuyoruz. Yapılan tahminlere göre ülke genelinde denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Bu gece sadece Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor. İstanbul'da ise hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzeydoğudan 3-5, güneyinde 6 kuvvetinde bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de 4-6 kuvvetinde, Doğu Karadeniz'de ise 3-5 kuvvetinde olması tahmin ediliyor."

Pakdemirli, vatandaşlara da sağlıklı beslenme açısından sayısız faydaları bulunan su ürünlerini bol bol tüketmelerini tavsiye etti.

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Anahtar Kelimeler:
av yasağı balıkçı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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