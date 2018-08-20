Bakan Pakdemirli'den bayram mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye'nin varlığı için çalıştıklarını belirtti.

Pakdemirli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye’nin varlığı için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza istikamet kazandırıyoruz. Bizlerin en büyük motivasyon kaynağı, dün olduğu gibi bugün de bu aziz topraklara, bu asil ve şerefli millete nasıl daha faydalı olabiliriz düşüncesi olmuştur. Tüm işlerimizde milletimizin hayır duasını alabilmek en büyük dileğimizdir. Bayramlar, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, topyekün dayanışma içerisinde olduğumuz ve kucaklaşarak kardeşlik duygularımızı ilerlettiğimiz müstesna günlerdir. Bu duygularla Kurban Bayramı’nızı kutluyor, bayramın tüm ülkemize, İslam dünyasına huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum."

