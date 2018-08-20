Bakan Pakdemirli'den bayram mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye'nin varlığı için çalıştıklarını belirtti.
Pakdemirli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:
"Bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye’nin varlığı için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza istikamet kazandırıyoruz. Bizlerin en büyük motivasyon kaynağı, dün olduğu gibi bugün de bu aziz topraklara, bu asil ve şerefli millete nasıl daha faydalı olabiliriz düşüncesi olmuştur. Tüm işlerimizde milletimizin hayır duasını alabilmek en büyük dileğimizdir. Bayramlar, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, topyekün dayanışma içerisinde olduğumuz ve kucaklaşarak kardeşlik duygularımızı ilerlettiğimiz müstesna günlerdir. Bu duygularla Kurban Bayramı’nızı kutluyor, bayramın tüm ülkemize, İslam dünyasına huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum."
Çeyrek ve gram altın ne kadar? 20 Ağustos güncel altın fiyatları
Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk
Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik
Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi
50 bin küçükbaşın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlanıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum