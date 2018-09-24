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Bakan Pakdemirli'den çiftçiye iki müjde

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 12:29 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Tarım Kredi, en önemli tarımsal girdilerden kimyevi gübrede cinslerine göre değişmekle beraber yüzde 15'lere varan indirim sağlayacak" - "Gübre fiyatlarında aşırı artış yapan firmaları yakın takibe aldık" - "Uzun yıllardır artmayan buğday ve arpa prim desteklerini artıracağız. Arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğini, yüzde 100 artırarak önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeyeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) en önemli tarımsal girdilerden kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlayacağını bildirdi.

Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, gübre fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarımın en önemli girdisinin gübre olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Çiftçi, tarlasına yeterli gübre atamazsa hasatta yeterli verimi alamaz. Son zamanlarda dünyadaki ekonomik dalgalanmalar, kur üzerinden ekonomimize yapılan finansal saldırılar malum. Çiftçimizin ekmeğine göz diken maksatlı kesimlerin bu durumu fırsata çevirme çabalarıyla kimyevi gübre fiyatında artış yaşandı." dedi.

Pakdemirli, bu artışların bir kısmının maliyet artışına, diğer kısmının ise kasıtlı ve spekülatif sebeplere dayalı olduğuna dikkati çekerek, Tarım Kredi'nin üreticinin girdilerini kolaylaştıracağını, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) de üreticinin elde ettiği ürüne alım garantisi vereceğini söyledi.

Böylece, bakanlık ve çiftçinin, üretimin her aşamasında koordineli çalışacağını vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Çiftçimize sahip çıkacağız, çiftçimizi asla ezdirmeyeceğiz.' demişti. Bizler de bunu yapıyoruz. Bakanlık olarak Tarım Kredi ile yapılan çalışmalarla güzel bir haber vermek istiyoruz. Tarım Kredi, en önemli tarımsal girdilerden kimyevi gübrede cinslerine göre değişmekle beraber yüzde 15'lere varan indirim sağlayacak. Örneğin, DAP gübrenin tonu 3 bin 250 liradan 2 bin 900 liraya düştü. Yapılan indirimin piyasaya yansımasıyla tüm sektörün benzer hassasiyeti göstermesini bekliyoruz."

Pakdemirli, gübre fiyatlarında aşırı artış yapan firmaları yakın takibe aldıklarını da bildirdi.

Uzun yıllardır artmayan buğday ve arpa prim desteklerini artıracaklarını ifade eden Pakdemirli, "Arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğini yüzde 100 artırarak önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeyeceğiz. TMO üzerinden, çiftçimizin önümüzdeki hasat döneminde hiçbir şekilde mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

- "Dünya fiyatlarından alacağız"

Pakdemirli, arpa ve buğday üreticisinin alın teri ürünlerini dünya fiyatları üzerinden alacaklarına dikkati çekerek, "Bu konuda, çiftçimizin herhangi bir endişesi olmasın. TMO, piyasaların ihtiyacı olan arpa ve buğday arzına devam etmektedir, stokları yeterlidir ve takviye edilmektedir. TMO'nun buğday fiyatı uygulamasına ekmek fiyatlarını belirlerken uyum gösteren başta belediyelerimize, fırıncılarımıza ve market zincirlerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki artışa yönelik soru üzerine Pakdemirli, "Marketleri ciddi takip ediyoruz. Fiyat hareketlerini, oluşumları takip ediyoruz. Bu takibi hem Ticaret Bakanlığı hem de arz güvenliği açısından biz yapıyoruz. Zaman zaman domates olsun diğer ürünler olsun tüm ürünlerde takibimiz devam ediyor ve edecek. Vatandaşlarımız müsterih olsun." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, stokçulara her türlü yaptırımı uygulamaya devam edeceklerinin altını çizerek, bunlarla ilgili bir ifşa faaliyetlerinin olmadığını ama gerekirse ifşa edebileceklerini dile getirdi.

- "Çiftçiye 130 milyon lira kaynak"

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da Türkiye'de yıllık kimyasal gübre kullanımının yaklaşık 6 milyon ton civarında olduğunu belirterek, Tarım Kredi'nin bunun 2 milyon tonunu üreterek piyasaya arz ettiğini bildirdi.

Poyraz, gübre fiyatlarında yapılan asgari indirimin yüzde 11,5 olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu söylediğim taban fiyat. Bunun içinde nakliyesine, mesafesine göre illerde biraz farklılık oluşabilir ama piyasa fiyatlarının ciddi anlamda altına düştüğümüzü söyleyelim. Maliyet olarak da bu indirimlerle yaklaşık 130 milyon lira çiftçimize doğrudan bir kaynak aktarmış olacağız."

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Arpa buğday gübre Tarım Kredi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli TMO

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