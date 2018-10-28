FİNANS

Bakan Pakdemirli'den "Cumhuriyet Bayramı" mesajı

FİNANS HABERLERİ  | 28.10.2018 23:06 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: -"Bilinmelidir ki, 100. yıl hedeflerine koşar adımlarla ilerleyen ülkemiz, küresel güçlere karşı büyük bir mücadele örneği sergilemeye ve mazlumların yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 100. yıl hedeflerine ilerleyen Türkiye'nin, küresel güçlere karşı büyük bir mücadele örneği sergilemeye ve mazlumların yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Pakdemirli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Cumhuriyetimizin yeni yılını kutlarken, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük bir millet olma yolunda can veren kahraman şehitlerimize ve gazilerimize yüce Mevla'dan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da güçlenerek varlığını sürdüreceğine yürekten inandığını belirterek, "Bilinmelidir ki, 100. yıl hedeflerine koşar adımlarla ilerleyen ülkemiz, küresel güçlere karşı büyük bir mücadele örneği sergilemeye ve mazlumların yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Enflasyonla Mücadeleye General Mobile’dan destekEnflasyonla Mücadeleye General Mobile’dan destek
Kazdağları'nda zeytin sineği ürünlerin yüzde 80'ine zarar verdiKazdağları'nda zeytin sineği ürünlerin yüzde 80'ine zarar verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kıdem tazminatı sistemi değişiyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kıdem tazminatı sistemi değişiyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4,6 milyar liralık dev kaynak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4,6 milyar liralık dev kaynak

Çamlıca Kulesi'nin son hali drone ile havadan görüntülendi

Çamlıca Kulesi'nin son hali drone ile havadan görüntülendi

Türkiye'den çok önemli teknoloji adımı! Bunu yapanlara 'büyük çaplı' destek geliyor

Türkiye'den çok önemli teknoloji adımı! Bunu yapanlara 'büyük çaplı' destek geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enflasyonla Mücadeleye General Mobile’dan destek

Enflasyonla Mücadeleye General Mobile’dan destek

Kazdağları'nda zeytin sineği ürünlerin yüzde 80'ine zarar verdi

Kazdağları'nda zeytin sineği ürünlerin yüzde 80'ine zarar verdi

Sektörün en ağır fuarında 20 milyon dolarlık satış

Sektörün en ağır fuarında 20 milyon dolarlık satış

'Yatak ve giyinme odası' konsepti Arapların gözdesi oldu

'Yatak ve giyinme odası' konsepti Arapların gözdesi oldu

30 yıl sonra başlayan ipek halıcılığı, kadınların geçim kaynağı

30 yıl sonra başlayan ipek halıcılığı, kadınların geçim kaynağı

'Burdur Şeker Fabrikası 300 milyon TL'lik katma değer sağlayacak'

'Burdur Şeker Fabrikası 300 milyon TL'lik katma değer sağlayacak'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.