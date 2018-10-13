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Bakan Pakdemirli'den et üreticilerine müjde

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 10:59 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "(Besiciden et alım fiyatları) Yerliyi de her zaman kayırıyoruz biliyorsunuz. Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, karkas etin besiciden alım fiyatına ilişkin, "Yerliyi de her zaman kayırıyoruz biliyorsunuz. Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz." dedi.

Pakdemirli, Yazıhan ilçesinde Bakanlığın hibe desteğiyle kurulan üretim merkezinin açılışını yaptı. Tesisi gezen ve yetkililerden bilgiler alan Pakdemirli, 2 buzağının kulaklarına küpe taktı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, amaçlarının Türkiye'nin kendi kendine yeterliliğini sağlamak olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, bu noktada da yeterli desteği sağladıklarını ve teşviklere devam edeceklerini belirterek, "Bu anlamda Bakanlığımızın 2,5 milyon liraya yakın bu tesise katkısı var. Bu katkılarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Et üreticilerinin uzun süredir sıkıntılarının olduğunu dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"26 lira olan ithal menşeili karkas et fiyatlarını Et ve Süt Kurumu olarak bugünden itibaren 28 lira olarak uygulayacağımızı açıklamak istiyorum. Yerliyi de her zaman kayırıyoruz biliyorsunuz. Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı da bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

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Anahtar Kelimeler:
et fiyatları Malatya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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